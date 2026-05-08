Micsoda nő: Ronaldo és Bradley Cooper exe ékszermelltartóban szexizett

Irina Shayk minden tekintetet magára vont a 2026-os Met-gála vörös szőnyegén, ahol egy elképesztően merész, bájaiból alig takaró ékszermelltartóban jelent meg. A szupermodell olyan látványos összeállítást választott, amely egyszerre idézte meg a szürrealista művészet világát és egy vad Victoria's Secret kifutóshow hangulatát.

Az ékszermelltartó gyorsan magára vonta az emberek figyelmét

Irina május 4-én vonult végig a Metropolitan Museum of Art ikonikus lépcsősorán egy apró, ékszerekkel kirakott Alexander Wang melltartóban, amelyet szinte csak vékony láncok és fémkapcsok tartottak össze. A szettet egy mélyen csípőre szabott, földig omló fekete szoknya egészítette ki, amely drámai módon követte minden lépését.

A modell különleges kiegészítőkkel fokozta a hatást: teste köré fémből készült óraalkatrészeket és időmérőket helyeztek, amelyek karkötőként, nyakláncként és díszítőelemként is szolgáltak. A melltartó közepét egy karórára emlékeztető szerkezet fogta össze.

A látványos ruházat mögött elképesztő munka állt, a darab elkészítése több mint 200 órányi kézi munkát igényelt. A különleges ruhában Irina szinte élő műalkotásként pózolt a kamerák előtt, és pillanatok alatt az este egyik legtöbbet emlegetett sztárjává vált – írja az E-news.