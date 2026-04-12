Zalatnay Cini elárulta: „Úgy mentem szavazni, mint egy rajongó”

Zalatnay Cini eddig sem hagyott kétséget afelől, hogy április 12-én, vagyis most vasárnap a Fideszre és Orbán Viktorra húzza be az X-et. Az énekesnő azt is tudta, milyen szerelésben lép oda az urnához, hiszen egy korábbi Háborúellenes Gyűlésen már beszerezte azt a jellegzetes és vagány pulcsit, amit Orbán Viktor emblematikus firkája ékesít. Cinivel a voksolás után beszélgettünk, és azt is elárulta, hol és kikkel várja majd az esti eredményeket - írja a Bors.

Zalatnay Cini megtette, amit megkövetelt a haza. Behúzta az X-et a biztos választásra (Fotó: Zalatnay Cini)

Zalatnay Cini: „Akkora X-ket húztam a szavazólapokra, hogy szerintem bele is véstem a pultba”

„Úgy készültem erre a napra, mint egy igazi rajongó. Ez furcsa, hiszen az egész életemet úgy éltem le, hogy értem rajongtak. Nem tagadom, nekem Orbán Viktor jóval többet jelent, mint a miniszterelnököm. Rajongok érte, mert fantasztikus dolgokat ért el a bel- és külpolitikában is egyaránt. És hát ugye jóképű is, így minden okom megvan arra, hogy így érezzek” – kezdte nevetve az énekesnő, miután hazatért a szavazókörletéből, ahol nagy szeretettel fogadták. „Az utóbbi időben nem hagytam sok kétséget afelől, hogy a Fideszre és Orbán Viktorra fogok szavazni és ezt hirdettem azzal a firkás pulcsival is, amit direkt erre az alkalomra tartogattam.”

Amikor beléptem a szavazó körbe, mindenki mosolygott rám és sokan egyetértően néztek, sőt, néhányan el is mondták nekem, hogy velem, velünk éreznek, vagyis ők is patrióták.

„Ez egyébként megnyugtatott és bizakodásra is okot adott. Akkora X-ket húztam a szavazólapokra, hogy szerintem bele is véstem a pultba” – mondta Zalatnay Cini.

Zalatnay Cini mindenkit arra kér, ne maradjon otthon és szavazzon a Fideszre (Fotó: MW)

„Hihetetlenül fontos az idei választás!”

A legendás énekesnőtől ezután azt kérdeztük, hogy mire számít, vagyis milyen választási eredményre tippel, illetve azt is, hogy vasárnap, az urnazárás után hol követi majd az eredmények alakulását. „Egyértelmű Fidesz győzelemre számítok, ez nem is lehet kérdés. Ráadásul az a megtiszteltetés ért, hogy meghívást kaptam a Bálnába, vagyis a Fidesz eredményvárójára. Így a lehető legjobb társaságban telik majd az estém. Szentül hiszem, hogy nagy buli lesz!” – tette hozzá Zalatnay Cini, majd egy rövid üzenetet is megfogalmazott azok felé, akik még nem mentek el szavazni. „Hihetetlenül fontos az idei választás! A tét nagyobb, mint eddig bármikor. Azt kell eldöntenünk, hogy lesz-e jövőnk, vagy eladjuk magunkat és kiszolgáltatottá válunk a külső, háborúpárti erőknek. Arra kérek minden választásra jogosult, igaz magyar embert, hogy ha még nem tette, kerekedjen fel, és szánjon pár percet Magyarország jövőjére és a békére! Mert a Fidesz a biztos választás!” – fogalmazott az énekesnő.