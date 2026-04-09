Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

A választások előtt üzent Tóth Gabi: „Orbán Viktor a magyarokért harcol”

Az énekesnő szerint komolyan kellene már venni a háborús fenyegetettséget. Tóth Gabi hangsúlyozta: csak Orbán Viktor tud minket kívül tartani egy fegyveres konfliktusból.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.09. 14:38
Tóth Gabi választás Orbán Viktor

Tóth Gabi 2021. óta konzekvensen kiáll politikai nézetei mellett és az azóta őt ért, elvtelen támadások ellenére sem hátrált meg egyetlen pillanatra sem. Nem tagadja, hogy mélyen egyetért Orbán Viktor nemzeti politikájával és mindennél jobban szeretné békében és stabilitásban felnevelni a kislányát. Az énekesnő mindent elkövet annak érdekében, hogy a választások előtti utolsó napokban megpróbálja meggyőzni a Magyar Péter és a Tisza Párt által felhergelt fiatalságot, hogy gondolkodjanak, mielőtt április 12-én belépnek a szavazófülkébe – írja a Bors.

Tóth Gabi április 12-én a biztos választás mellett teszi le a voksát
Tóth Gabi nem kertel. Szerinte csak Orbán Viktor mentheti meg Magyarországot a háborútól (Fotó: Polyák Attila)

Tóth Gabi: „Sokan bagatellizálják a háborút...”

A miniszterelnök úr mindig jó pár lépéssel előttünk jár, ha visszanézzük az elmúlt éveket, nagyjából minden úgy lett, ahogy mondta. Sajnos most nem jó jövőt jósol nekünk, mert a háború a nyakunkon van.”

Ezért is nagyon fontosnak találom, hogy a fiatalokat behúzzuk és észhez térítsük.

A biztos válasz a Fidesz!” – jelentette ki korábban Tóth Gabi, aki aggasztónak találja, hogy sokan nem veszik elég komolyan azt a háborús fenyegetettséget, amiben négy éve élünk a szomszédságunkban zajló orosz–ukrán konfliktus miatt. „Sokan bagatellizálják a háborút, mert az ugye nem itt van, hanem „csak” a szomszédunkban és a világban mindenfelé. Nem értik meg, hogy a nemzeti oldalon Magyarország miniszterelnöke a magyarokért harcol és ezzel tart távol minket a háborútól. Ha itt, ne adja Isten más döntések születnek áprilisban, nagyon nagy veszélynek leszünk kitéve”mondta a Borsnak Tóth Gabi, aki reméli, hogy a szavai célt érnek. 

 

Top hírek

pataky attila

„Gyere velünk a szeretet országába, az élhető Magyarországba, hagyd a gyűlöletet másra” – Pataky Attila nem kertelt a választásról

Az április 12-ei választás közeledtével egyre feszültebb a hangulat, hiszen a tét nem kisebb, mint Magyarország békéje és biztonsága. Ebben a történelmi pillanatban emelte fel szavát Pataky Attila, aki drámai őszinteséggel figyelmeztetett: ha nem a békét választjuk, a háború pillanatok alatt felzabálhatja a jövőnket.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu