Tóth Gabi: „Egyre jobban érzem, hogy a jó oldalon állok”

A holnapi napon fontos döntést kell hoznia minden magyar embernek. Elmegy-e választani vagy sem? És, ha igen akkor kire szavazzon? Minden egyes szavazat számítani fog. Tóth Gabi leszögezte, hogy Orbán Viktorra és a Fideszre fog szavazni. A tegnapi események után pedig csak még erősebben hisz benne, hogy a jó oldalon áll és nem drogos kutyák társaságában - írja a Bors.

Tóth Gabi keményen kritizálta a tiszás koncertet

Egyre jobban érzem, hogy a jó oldalon állok, Isten oldalán állok, a hazám oldalán állok. Amikor 15 éves gyerekek ugrálnak a "rendszerváltó" koncerten, ahol drogos kutyák veszik elő a péniszüket a színpadon, üvöltve, csaholva a Hősök terén, megszégyenítve azokat a történelmi alakokat, akik tettek azért, hogy ez az ország legyen. Ezek a senkiháziak pedig odamennek milliókért, nem havonta, hanem naponta és elhitetik veletek álszent módon, hogy őket mennyire érdekli a szegény magyarok sorsa, ami miatt meg kell dönteni ezt a kormányt

— mondta videójában az énekesnő.

Tóth Gabi üzent az ott lévő fiataloknak is, akik bulit csinálnak egy országgyűlési választásból. „Én mindenkinek azt mondom, hogy ha már kidühöngte és kibulizta magát, hogy mekkora buli lesz rendszert váltani, meg kellene rendszert váltani, nem fogtok! Győzni fogunk, emberek! Nektek ez lehet, hogy rossz hír, de értetek is tesszük. Lehet, hogy még nem tudjátok, de egyszer majd hálásak lesztek azokért az emberekért, akiket meghurcoltatok, akik kiálltak a hazájukért” - jegyezte meg a híres énekesnő.

Tóth Gabi válaszolt a baloldali trolloknak is

Én hiszem, hogy a jó úton vagyok, életemben nem voltam ennyire magabiztos, annak ellenére, amit az elmúlt négy évben, ti, baloldali, összehangolt, lejárató, csaholó kutyák tettetek velem. Örökké hálás leszek nektek, minden egyes támadásért, a szakmából való kirekesztésért, mindenért hálás vagyok

— reagált a rosszindulatú emberek szavaira az énekesnő.

A korábbi Megasztár zsűritag azt is tisztázta, hogy végül kire fogja tenni szavazatát holnap, április 12-én. „Térjetek már észhez emberek. Nem mi vagyunk az agymosottak. Szavazzatok egy biztos választásra. Én a Fideszre fogok szavazni, mert hiszem, hogy ez a jó oldal. Tizenharmadikán is fel fog kelni a nap” - zárta videóját Tóth Gabi.