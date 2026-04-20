Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Csillagközi invázió sztárja

Patrick Muldoon színész és producer 57 éves korában örök álomra hajtotta a fejét – adta hírül a Deadline. Így tudni a színészlegenda április 19-én reggel szívroham következtében hunyt el tragikus hirtelenséggel.

Elhunyt Patrick Muldoon színészlegenda

San Pedro-ban, Kaliforniában született, Muldoon az USC-n végzett, ahol a Trojans futballcsapatában játszott. Színészi pályafutását még egyetemen kezdte. Két epizódban feltűnt a Who's the Boss? című sitcomban. Lediplomázása után 1991-ben három részben is ismétlődő szerepet kapott a Saved By the Bell című sorozatban. Muldoon játszotta Austin Reed szerepét a Days of Our Lives című sorozatban. A Melrose Place-ben is visszatérő szerepet játszhatott a gonosz Richard Hart szerepében a 3-5. évadban, és számos tévéfilmben szerepelt a kilencvenes évek végén és a 2000-es években.

A nagyvászonon Muldoon Zander Barcalow karakterét alakíthatta az 1997-es Csillagközi invázió című filmben, amelyet Paul Verhoeven rendezett. Legújabb filmje, a krimithriller Dirty Hands idén fog megjelenni - írja a Deadline.

Muldoon imádta a zenét. Mindig a buli lelke volt, gyakran látható volt gitárral a kezében, és a The Sleeping Masses énekese volt.

Közeli ismerősei szerint „végtelenül nagylelkű volt – költészetével, humorával és megismételhetetlen személyiségével egyaránt”; Muldoon „egyformán szerette az állatokat és az embereket, felejthetetlen öleléseket adott, és azzal a ritka képességgel rendelkezett, hogy mások biztonságban és elfogadva érezzék magukat” – mondták barátai. „Stílusos, karizmatikus és életerős volt, minden napot teljes gőzzel, rock ’n’ roll szellemiséggel élt meg.”