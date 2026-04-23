Újra bajba keveredett Kylie Jenner: beperelte volt házvezetőnője

Egy volt házvezetőnő, aki Kylie Jennernél dolgozott, azt állítja, hogy mérgező légkörben kellett dolgoznia a realitysztár otthonában. Angelica Vazquez 2024 szeptemberétől 2025 augusztusáig dolgozott Jenner hidden hills-i rezidenciáján, és elmondása szerint ez idő alatt „ellenséges és kirekesztő bánásmódban” részesült.

Kylie Jenner nem avatkozott közbe alkalmazotta védelmében

A per szerint Jenner és két megnevezett vállalat eltűrte a kifogásolt viselkedést, illetve nem biztosította a kaliforniai jogszabályoknak megfelelő bérezést.

A vádak között szerepel többek között az üzleti költségek megtérítésének elmaradása, a túlórák ki nem fizetése, valamint az étkezési és pihenőidők biztosításának elmulasztása.

Vazquez azt is állítja, hogy munkája során súlyos és folyamatos zaklatásnak voltak kitéve. Beadványában azt írta, hogy rendszeresen a legnehezebb és legkevésbé kívánatos feladatokat kapta, kizárták a takarítócsapatból, munkatársai előtt nyilvánosan megszégyenítették és becsmérelték faji, nemzetiségi és vallási hovatartozása miatt, valamint megfélemlítő és megalázó bánásmódban részesült.

A pert 2026. április 17-én nyújtották be Jenner, valamint két vállalat, a Tri Star Services és a Maison Family Services ellen. Vazquez azt állítja, hogy „salvadori nőként és gyakorló katolikusként” rendszeresen kapott bevándorlási státuszára és vallására vonatkozó diszkriminatív és becsmérlő megjegyzéseket. Szerinte mindez „mérgező és bántalmazó munkakörnyezetet” eredményezett.

A beadvány egy 2025 márciusában történt állítólagos incidenst is részletez, amelyet Vazquez erőszakosnak minősített, elmondása szerint egy felettese fogasokat dobott a lába elé, miközben rendreutasította. Azt is állítja, hogy miután panaszt tett a körülmények miatt, bérkiesés érte, és a bánásmód a mentális egészségére is negatív hatással volt. A kereset szerint Vazquez kártérítést követel - írja az Unilad.