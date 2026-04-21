Az egykori liverpooli sztár nem hezitált, elkapott egy perverz zaklatót

Egészen megdöbbentő történet látott napvilágot, melyben az egykori liverpooli sztár, Stephen Warnock segített rendőrkézre juttatni egy perverz zaklatót, aki hetekig két nő ablakába leskelődött és ijesztette halálra őket.

Az egykori liverpooli sztár véget vetett a nők félelmének

A 44 éves, egykori védőből lett szakkommentátor figyelte meg a zaklatót, Andrew Mulhearn-t, miután a Ring ajtócsengő többször is rögzítette, ahogy a férfi a bejárati ajtóhoz közeledik. A sztár menyasszonyával, az egyik áldozat nővérével együtt figyelte az ingatlant, és a közelben parkolt le, amikor Mulhearn megjelenésére számítottak. Amikor Mulhearn megérkezett és rájött, hogy figyelik, elmenekült a helyszínről. Warnock körülbelül 40 percig üldözte a zaklatót, miközben a segélyhívón értesített rendőrség végre el nem kapta.

A zaklatás 2025 júliusában kezdődött, amikor egyre gyanúsabb lett, hogy egy fiatal, idegen férfi minden este ugyanabban az időpontban az első ablakon keresztül leskelődik a ház előtt. Később kiderült, hogy a 30 éves férfi ugyanazon a környéken lakott, mint az áldozatai, és tavaly nyáron több héten keresztül folytatta felháborító szokását. A bíróságon most 12 hetes börtönbüntetést kapott, amelyet 12 hónapra felfüggesztettek, miután bűnösnek vallotta magát a két, erőszakot nem tartalmazó zaklatási vádpontban- írja a Daily Star.

Nekem is két lányom van, és egyszerűen igazságtalan, hogy az emberek ilyen hatalommal rendelkezzenek. Az, hogy a fiatal lányok rettegnek attól, hogy kilépjenek a saját otthonukból, vagy akár csak ott tartózkodjanak, helytelen… ez nem kellemes érzés, és szerintem az volt a fő ok, amiért úgy döntöttünk, hogy odamegyünk a házhoz: hogy véget vessünk ennek. A rendőrségnek nincs ideje és erőforrása, hogy ezt megtehesse. Ezért mondtuk: »Rendben, menjünk, derítsük ki, ki ő és hol lakik«, és legalább akkor elvihetjük a rendőrségre, hogy jobban fel tudják építeni az ügyet. Szerintem ez szörnyű dolog, amin a nőknek keresztül kell menniük

- magyarázta a sztár.