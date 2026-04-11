Ifjabb Schobert Norbi életében először szavaz: „Orbán Viktor az az ember, aki bátran meri képviselni Magyarország érdekeit”

Ifjabb Schobert Norbert életében most először vesz részt választáson: a fiatal influenszer vasárnap, április 12-én szavaz először az országgyűlési választáson. Azt is egyértelművé tette, hogy döntésében nem volt bizonytalanság: Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP mellett teszi le a voksát.

Ifjabb Schobert Norbert Orbán Viktorra és a Fidesz-KDNP-re teszi a voksát (Fotó: Máté Krisztián)

Ifjabb Schobert Norbert Orbán Viktorról: Ő az a vezető, aki nemet mer mondani Brüsszelnek

Ifjabb Schobert Norbert a Borsnak beszélt arról, hogy számára fontos mérföldkő a vasárnap, hiszen most először élhet azzal a jogával, hogy részt vegyen az ország jövőjének alakításában. Schobert Norbi Jr. szerint különösen fontos, hogy egy ország élén olyan vezető álljon, aki határozottan képviseli a nemzeti érdekeket, és nem fél kiállni Magyarország mellett a nemzetközi színtéren sem. Úgy látja, a mai világban különösen nagy jelentősége van annak, hogy egy kormányfő képes legyen megvédeni hazája álláspontját. Schobert Norbert Jr. azt is hangsúlyozta, hogy szerinte a jövő szempontjából kulcsfontosságú, hogy a magyar emberek maguk dönthessenek a saját sorsukról, és ne külső erők határozzák meg, milyen irányba haladjon az ország.

„Idén, 2026-ban nekem ez lesz az első szavazásom, és én Orbán Viktorra fogok szavazni. Azért fogok Orbán Viktorra szavazni, mert én egy olyan vezetőnek tartom, akit nemcsak Magyarországon, de nemzetközileg is elismernek és tisztelnek.”

Orbán Viktor az az ember, aki bátran meri képviselni Magyarország érdekeit, még akkor is, hogy ha – ezt a jelenlegi helyzetet elnézve –, nem egyszerű. Orbán Viktor az a vezető, aki nemet mer mondani Brüsszelnek, vagy akár más nagyhatalomnak is, és büszkén kiáll Magyarország érdekei, függetlensége és szabadsága mellett. Nagyon fontosnak tartom, hogy Magyarországon egy olyan vezető legyen, aki képviseli a magyar embereknek az érdekeit és egy biztos jövőt tud biztosítani a magyar népnek, ugyanis lehetőséget ad a magyaroknak olyan szempontból, hogy mi dönthetünk a jövőnkről, és nem engedi azt, hogy ezt bármiféle külső erők megváltoztathassák vagy beleszólhassanak

– mondta a Borsnak Ifjabb Schobert Norbert.