Döbbenet a stúdióban: ennek a párosnak véget ért A Nagy Duett

A Nagy Duett 8. évadának hatodik élő adása alatt sem szenvedtek hiányt semmiből a nézők: ugyanis voltak pajkos megjegyzések, vicces pillanatok, na meg persze drámák is.

Mindenki kiváló teljesítményt nyújtott, azonban a végén csak egy maradhat, így ezúttal is egy párostól búcsút kellett venni. A Nagy Duett hatodik élő adásában a versenyzők már két produkcióval léptek színpadra.

Miután lezajlott az összes produkció összesítették a pontokat, majd ezt követően Liptai Claudia és Till Attila adásgyőztest hirdettek, akik Lengyel Johanna és ifjabb Schobert Norbert lettek. A többi párosnak (Barnai Judit és Curtis, Gesztesi Panka és Kovács Áron, Gáspár Bea és Peter Šrámek valamint Domján Evelin és Vastag Csaba) még izgulnia kellett a továbbjutás miatt.

A második körös szavazást követően Gesztesi Panka és Kovács Áron jutott tovább, így Barnai Judit és Curtis, Gáspár Bea és Peter Šrámek, Domján Evelin és Vastag Csaba veszélyzónába kerültek, akikről már a zsűri döntött. Az ítészek úgy határoztak, hogy Domján Evelint és Vastag Csabát juttatják tovább. A veszélyzónában ezután már csak két páros maradt, akikről nézők döntöttek.

Liptai Claudia és Till Attila egy drámai hatásszünet után jelentették be, hogy Barnai Judit és Curtis folytathatja.