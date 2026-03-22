Döbbenet a stúdióban: ennek a párosnak véget ért A Nagy Duett
Mindenki meglepődött, hogy nekik kellett távozniuk. Mutatjuk ki búcsúzott a műsortól!
A Nagy Duett 8. évadának hatodik élő adása alatt sem szenvedtek hiányt semmiből a nézők: ugyanis voltak pajkos megjegyzések, vicces pillanatok, na meg persze drámák is.
Mindenki kiváló teljesítményt nyújtott, azonban a végén csak egy maradhat, így ezúttal is egy párostól búcsút kellett venni. A Nagy Duett hatodik élő adásában a versenyzők már két produkcióval léptek színpadra.
Miután lezajlott az összes produkció összesítették a pontokat, majd ezt követően Liptai Claudia és Till Attila adásgyőztest hirdettek, akik Lengyel Johanna és ifjabb Schobert Norbert lettek. A többi párosnak (Barnai Judit és Curtis, Gesztesi Panka és Kovács Áron, Gáspár Bea és Peter Šrámek valamint Domján Evelin és Vastag Csaba) még izgulnia kellett a továbbjutás miatt.
A második körös szavazást követően Gesztesi Panka és Kovács Áron jutott tovább, így Barnai Judit és Curtis, Gáspár Bea és Peter Šrámek, Domján Evelin és Vastag Csaba veszélyzónába kerültek, akikről már a zsűri döntött. Az ítészek úgy határoztak, hogy Domján Evelint és Vastag Csabát juttatják tovább. A veszélyzónában ezután már csak két páros maradt, akikről nézők döntöttek.
Liptai Claudia és Till Attila egy drámai hatásszünet után jelentették be, hogy Barnai Judit és Curtis folytathatja.
Így az elődöntő előtt, a hatodik élő adást követően Gáspár Bea és Peter Šrámek számára véget ért a műsor.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre