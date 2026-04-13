II. Erzsébet királynő ágyáig jutott a betörő! Így reagált az uralkodó

Azt hinné az ember, hogy annál biztosan jobban őrzik a Buckingham-palotát, hogy egy betörő kétszer is bejusson, de Michael Fagan erre rácáfolt. Második alkalommal annak ellenére messzebb jutott, hogy egyszer már rajtakapták a betörésen. II. Erzsébet királynő elképesztően reagált, mikor meglátta a férfit az ágyánál. Mit csinálhattak az őrök?

Betörtek II. Erzsébet királynő hálótermébe Fotó: WPA Pool

II. Erzsébet királynő elbeszélgetett a betörővel

Egy addig ismeretlen férfi, Michael Fagan nemes egyszerűséggel tört be annak idején a Buckingham-palotába. Kétszer is átjutott a ,,védelmi rendszeren", másodjára az uralkodó hálótermébe is bemerészkedett. Ráadásul sehol, senki nem állította meg őt.

A szobafestő-mázolóként tevékenykedő férfi, mindössze véletlenül egy séta során figyelt fel arra, hogy mennyire kevés őt védi a palotát. Michael kíváncsi volt, hogy be lehet-e jutni észrevétlenül a Buckingham-palotába, így kipróbálta - és sikerült is neki.

1982 júliusában átmászott a külső falon, majd felkúszott a szennyvízcsövön és egy szobalány hálószobájának ablakánál kötött ki. Az ott lakó szobalány értesítette is a biztonságiakat, akik ennek ellenére nem tudták elfogni őt.

A behatolás során volt ideje megcsodálni a királyi gyűjtemény néhány műkincsét, egyik szobában pedig az akkori Károly herceg egyik borából is ivott. Még a riasztó is megszólalt betörésekor, de a rendőrség kikapcsolta, mert azt hitte meghibásodott a rendszer - mivel ugyan ki merne betörni a Buckingham-palotába?

Első próbálkozásán felbuzdulva 1982. július 9-én másodjára is egyszerűen bejutott II. Erzsébet királynő lakhelyére. Hajnali 6 körül a kertben egy lefolyócsövön keresztül mászott fel egy nyitott ablaking, majd órákig bolyongott a folyosókon. II. Erzsébet szobáját is megtalálta, ahol elvileg őrnek kellett volna állnia - számol be róla a Life.hu.

Az éjjeli őrt váltó inas éppen a királynő corgijait sétáltatta, így gyakorlatilag nem állt őrt a szoba előtt senki az égvilágon. Michael Fagan gond nélkül bejutott a királynő hálótermébe, majd a függöny elhúzva megpillantotta az alvóuralkodót, aki azonnal felriadt álmából.