II. Erzsébet királynő ágyáig jutott a betörő! Így reagált az uralkodó
Egyszerűen csak belopózott az uralkodó hálótermébe. A betörő kíváncsi volt mennyire őrzik II. Erzsébet királynő palotáját. Úgy néz ki nem valami jól.
Azt hinné az ember, hogy annál biztosan jobban őrzik a Buckingham-palotát, hogy egy betörő kétszer is bejusson, de Michael Fagan erre rácáfolt. Második alkalommal annak ellenére messzebb jutott, hogy egyszer már rajtakapták a betörésen. II. Erzsébet királynő elképesztően reagált, mikor meglátta a férfit az ágyánál. Mit csinálhattak az őrök?
II. Erzsébet királynő elbeszélgetett a betörővel
Egy addig ismeretlen férfi, Michael Fagan nemes egyszerűséggel tört be annak idején a Buckingham-palotába. Kétszer is átjutott a ,,védelmi rendszeren", másodjára az uralkodó hálótermébe is bemerészkedett. Ráadásul sehol, senki nem állította meg őt.
A szobafestő-mázolóként tevékenykedő férfi, mindössze véletlenül egy séta során figyelt fel arra, hogy mennyire kevés őt védi a palotát. Michael kíváncsi volt, hogy be lehet-e jutni észrevétlenül a Buckingham-palotába, így kipróbálta - és sikerült is neki.
1982 júliusában átmászott a külső falon, majd felkúszott a szennyvízcsövön és egy szobalány hálószobájának ablakánál kötött ki. Az ott lakó szobalány értesítette is a biztonságiakat, akik ennek ellenére nem tudták elfogni őt.
A behatolás során volt ideje megcsodálni a királyi gyűjtemény néhány műkincsét, egyik szobában pedig az akkori Károly herceg egyik borából is ivott. Még a riasztó is megszólalt betörésekor, de a rendőrség kikapcsolta, mert azt hitte meghibásodott a rendszer - mivel ugyan ki merne betörni a Buckingham-palotába?
Első próbálkozásán felbuzdulva 1982. július 9-én másodjára is egyszerűen bejutott II. Erzsébet királynő lakhelyére. Hajnali 6 körül a kertben egy lefolyócsövön keresztül mászott fel egy nyitott ablaking, majd órákig bolyongott a folyosókon. II. Erzsébet szobáját is megtalálta, ahol elvileg őrnek kellett volna állnia - számol be róla a Life.hu.
Az éjjeli őrt váltó inas éppen a királynő corgijait sétáltatta, így gyakorlatilag nem állt őrt a szoba előtt senki az égvilágon. Michael Fagan gond nélkül bejutott a királynő hálótermébe, majd a függöny elhúzva megpillantotta az alvóuralkodót, aki azonnal felriadt álmából.
II. Erzsébet királynő megőrizte lélekjelenlétét és beszédbe elegyedett a betörő férfival, majd kétszer is megnyomta a riasztógombot, de senki sem reagált, így a portást kellett felhívnia, hogy azonnal küldjön fel őröket.
A hívás ellenére sem riadóztatták az őrséget, így Michael Fagan nyugtalanná vált, hogy ennyire könnyű, akár tragikus helyzetbe sodorni őfelségét. Végül a szobalány riadóztatta az őröket, az inas pedig wishkey-vel kínálta Michael-t, hogy feltartóztassa addig is.
A kiérkező rendőrök elfogták a férfit, de végül nem ítélték el döbbenetes módon, de szigorítottak az eset után a palota biztonsági intézkedésein. Michael Fagan-t az eset után pszichiátriai kezelésre vitték, édesanyja szerint nagyra tartotta az uralkodót, csak azt akarta, hogy hallgassa meg a problémáit. Más teóriák szerint varázsgomba hatása alatt látogatta meg a palotát, de egyes feltételezések szerint valóban csak a biztonsági intézkedéseket akarta ellenőrizni.
Michael Fagan betörése a monarchia történelmének egyik legszürreálisabb történése.
