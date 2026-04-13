RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

II. Erzsébet királynő ágyáig jutott a betörő! Így reagált az uralkodó

Egyszerűen csak belopózott az uralkodó hálótermébe. A betörő kíváncsi volt mennyire őrzik II. Erzsébet királynő palotáját. Úgy néz ki nem valami jól.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.13. 09:30
II. Erzsébet királynő biztonság betörés Buckingham-palota

Azt hinné az ember, hogy annál biztosan jobban őrzik a Buckingham-palotát, hogy egy betörő kétszer is bejusson, de Michael Fagan erre rácáfolt. Második alkalommal annak ellenére messzebb jutott, hogy egyszer már rajtakapták a betörésen. II. Erzsébet királynő elképesztően reagált, mikor meglátta a férfit az ágyánál. Mit csinálhattak az őrök?

Erzsébet királynő
Betörtek II. Erzsébet királynő hálótermébe Fotó: WPA Pool

II. Erzsébet királynő elbeszélgetett a betörővel

Egy addig ismeretlen férfi, Michael Fagan nemes egyszerűséggel tört be annak idején a Buckingham-palotába. Kétszer is átjutott a ,,védelmi rendszeren", másodjára az uralkodó hálótermébe is bemerészkedett. Ráadásul sehol, senki nem állította meg őt.

A szobafestő-mázolóként tevékenykedő férfi, mindössze véletlenül egy séta során figyelt fel arra, hogy mennyire kevés őt védi a palotát. Michael kíváncsi volt, hogy be lehet-e jutni észrevétlenül a Buckingham-palotába, így kipróbálta - és sikerült is neki.

1982 júliusában átmászott a külső falon, majd felkúszott a szennyvízcsövön és egy szobalány hálószobájának ablakánál kötött ki. Az ott lakó szobalány értesítette is a biztonságiakat, akik ennek ellenére nem tudták elfogni őt.

A behatolás során volt ideje megcsodálni a királyi gyűjtemény néhány műkincsét, egyik szobában pedig az akkori Károly herceg egyik borából is ivott. Még a riasztó is megszólalt betörésekor, de a rendőrség kikapcsolta, mert azt hitte meghibásodott a rendszer - mivel ugyan ki merne betörni a Buckingham-palotába?

Első próbálkozásán felbuzdulva 1982. július 9-én másodjára is egyszerűen bejutott II. Erzsébet királynő lakhelyére. Hajnali 6 körül a kertben egy lefolyócsövön keresztül mászott fel egy nyitott ablaking, majd órákig bolyongott a folyosókon. II. Erzsébet szobáját is megtalálta, ahol elvileg őrnek kellett volna állnia - számol be róla a Life.hu.

Az éjjeli őrt váltó inas éppen a királynő corgijait sétáltatta, így gyakorlatilag nem állt őrt a szoba előtt senki az égvilágon. Michael Fagan gond nélkül bejutott a királynő hálótermébe, majd a függöny elhúzva megpillantotta az alvóuralkodót, aki azonnal felriadt álmából.

II. Erzsébet királynő megőrizte lélekjelenlétét és beszédbe elegyedett a betörő férfival, majd kétszer is megnyomta a riasztógombot, de senki sem reagált, így a portást kellett felhívnia, hogy azonnal küldjön fel őröket.

A hívás ellenére sem riadóztatták az őrséget, így Michael Fagan nyugtalanná vált, hogy ennyire könnyű, akár tragikus helyzetbe sodorni őfelségét. Végül a szobalány riadóztatta az őröket, az inas pedig wishkey-vel kínálta Michael-t, hogy feltartóztassa addig is. 

A kiérkező rendőrök elfogták a férfit, de végül nem ítélték el döbbenetes módon, de szigorítottak az eset után a palota biztonsági intézkedésein. Michael Fagan-t az eset után pszichiátriai kezelésre vitték,  édesanyja szerint nagyra tartotta az uralkodót, csak azt akarta, hogy hallgassa meg a problémáit. Más teóriák szerint varázsgomba hatása alatt látogatta meg a palotát, de egyes feltételezések szerint valóban csak a biztonsági intézkedéseket akarta ellenőrizni.

Michael Fagan betörése a monarchia történelmének egyik legszürreálisabb történése.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu