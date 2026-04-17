Humor mögé rejtett vallomás: Csonka Andrásnak nem adatott meg a párkapcsolati boldogság

A közönség elsősorban színpadi és televíziós szerepeiből ismeri, hiszen a művész tudatosan óvja a magánéletét. Csonka András színész most azonban egy különleges esten személyesebb gondolatokat is megosztott.

Csonka Andrást sokáig meglepte egy máig ismeretlen rajongója

Csonka András: „A szőnyeg alá söpörtem a magánéletemet”

Csonka András magánéletéről viszonylag keveset árul el, interjúiban inkább a munkájára koncentrál, így a közönség is főként művészi teljesítménye alapján alkothat róla képet. A Legyen az! talkshow-vacsorán azonban kivételt tett, és sajátos humorával mesélt arról, hogy számára miért maradt el a klasszikus értelemben vett boldog párkapcsolat. Mint mondta, talán ez így volt megírva: „neki ez egyszerűen nem adatott meg.” Egy régi történetet is felidézett:

Az életemben olyan sok hibát elkövettem, baromira a szőnyeg alá söpörtem a magánéletemet. A Vidám Színpadnál minden nap ott volt egy rózsa az autóm szélvédőjén, úgy, hogy nem is mondta meg, hogy ki az.

Amikor a műsorvezető rákérdezett, mit tett volna, ha kiderül az illető kiléte, Csonka Pici nevetve válaszolt: „Megköszöntem volna. Megkérdeztem volna, hogy mivel tartozom.”

Csonka András fiatalon került a pályára, a mai napig rengeteg ember veszi őt körül

„Úgy látszik, hogy nem adatott meg a boldogság”

A színész látszólag rendben van életkorával és jól megtalálta helyét egyedül a világban, miközben ő nem érzi magát magányosnak. A legmélyebb gondolatát azonban egy régi élmény kapcsán fogalmazta meg:

25 éve elmentem, nem is értem, hogy kerültem egy asztrológushoz, mondta, hogy felejtsem el, hogy valaha az életben boldog tudnék lenni egy klasszikus családmodellben. És ez is igaz.

Majd hozzátette: „A boldogsághoz nem egyféle út vezet, nekem úgy látszik, hogy nem adatott meg a boldogság. Egyáltalán tudja valaki, hogy mi az a boldogság? Valaki mondja már meg nekem, mert én nem tudom.” A közönség nevetett, de a sorok mögött ott húzódott egy őszinte, elgondolkodtató vallomás is, ahol a mosoly és az elfogadás mellett egy óriási űr is tátong.