RETRO RÁDIÓ

Humor mögé rejtett vallomás: Csonka Andrásnak nem adatott meg a párkapcsolati boldogság

A színész ritkán enged bepillantást a magánéletébe, most azonban kivételt tett egy talkshow-vacsorán. Csonka András őszintén és humorral mesélt arról, miért érzi úgy, hogy számára a klasszikus boldogság nem adatott meg.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.17. 14:30
A közönség elsősorban színpadi és televíziós szerepeiből ismeri, hiszen a művész tudatosan óvja a magánéletét. Csonka András színész most azonban egy különleges esten személyesebb gondolatokat is megosztott.

Csonka Andrásra végül sosem talált rá a boldogság.
Csonka Andrást sokáig meglepte egy máig ismeretlen rajongója 
(Fotó: Mediaworks archív)

Csonka András: „A szőnyeg alá söpörtem a magánéletemet

Csonka András magánéletéről viszonylag keveset árul el, interjúiban inkább a munkájára koncentrál, így a közönség is főként művészi teljesítménye alapján alkothat róla képet. A Legyen az! talkshow-vacsorán azonban kivételt tett, és sajátos humorával mesélt arról, hogy számára miért maradt el a klasszikus értelemben vett boldog párkapcsolat. Mint mondta, talán ez így volt megírva: „neki ez egyszerűen nem adatott meg.” Egy régi történetet is felidézett: 

Az életemben olyan sok hibát elkövettem, baromira a szőnyeg alá söpörtem a magánéletemet. A Vidám Színpadnál minden nap ott volt egy rózsa az autóm szélvédőjén, úgy, hogy nem is mondta meg, hogy ki az.

Amikor a műsorvezető rákérdezett, mit tett volna, ha kiderül az illető kiléte, Csonka Pici nevetve válaszolt: „Megköszöntem volna. Megkérdeztem volna, hogy mivel tartozom.”

Csonka András fiatalon került a pályára, a mai napig rengeteg ember veszi őt körül
 (Fotó: Mediaworks archív)

„Úgy látszik, hogy nem adatott meg a boldogság”

A színész látszólag rendben van életkorával és jól megtalálta helyét egyedül a világban, miközben ő nem érzi magát magányosnak. A legmélyebb gondolatát azonban egy régi élmény kapcsán fogalmazta meg: 

25 éve elmentem, nem is értem, hogy kerültem egy asztrológushoz, mondta, hogy felejtsem el, hogy valaha az életben boldog tudnék lenni egy klasszikus családmodellben. És ez is igaz.

Majd hozzátette: „A boldogsághoz nem egyféle út vezet, nekem úgy látszik, hogy nem adatott meg a boldogság. Egyáltalán tudja valaki, hogy mi az a boldogság? Valaki mondja már meg nekem, mert én nem tudom.” A közönség nevetett, de a sorok mögött ott húzódott egy őszinte, elgondolkodtató vallomás is, ahol a mosoly és az elfogadás mellett egy óriási űr is tátong

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
