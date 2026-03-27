Szabó Zsófi: Orbán Viktor el tudja hozni, hogy ez a béke megmaradjon Magyarországon

Lényegi kérdésnek nevezte, hogy olyan kormánya lesz-e Magyarországnak, amely felhatalmazza Brüsszelt a háború folytatására, vagy olyan, amely megpróbálja megszervezni a békekoalíciót, és megállítja a brüsszeli háborús finanszírozást. Mráz Ágoston Sámuel szerint Európában többet beszélnek a háborúról, mint Magyarországon, és minden összefügg ezzel a kérdéssel. A többgyermekes anyák szja-mentességének finanszírozása összefügg azzal, hogy azt a forrást el kell-e küldenünk Ukrajnába vagy sem – hozta fel példaként a hirado.hu.

Kitért rá, hogy decemberben az EU-csúcson dönteni akarnak arról, hogyan finanszírozzák tovább a háborút, így megkérdőjeleződhetnek a magyar kormány népszerű intézkedései, de ez történhet akkor is, ha a választók áprilisban úgy döntenek, hogy Brüsszel politikáját elfogadó vezetése legyen Magyarországnak.

A műsor első részének másik vendége, Szabó Zsófia színésznő, műsorvezető – aki a győri háborúellenes gyűlés egyik műsorvezetője is volt – azt mondta: azoknak is tudniuk kell, akik nem őt támogatják, hogy Orbán Viktor „el tudja hozni, hogy ez a béke maradjon Magyarországon”. Elmondta azt is, 400 ezer követője van a médiafelületeken, és azt tapasztalja, hogy a jóság, az erő, a támogatás csendes. Hozzátette: ezt kellene felerősíteni, szemben a gyűlöletkeltéssel. Mint mondta, a legtöbben megköszönik, hogy kiállt értük.

Megfogalmazta azt is, hogy „menő” magyarnak lenni, „és be lehet vállalni, ha azon belül jobboldali vagy”. Szóba hozta, találkozik olyanokkal is, akik szerint hiba, hogy hangosan kiállt Orbán Viktor mellett, és elfogadja ezt, mert azt gondolja, hogy a beszélgetés még nem okozott problémát emberek között, csak nem mindegy, milyen a hangnem. Szabó Zsófia azt is elmondta, hisz abban, hogy édesapja büszke lenne rá, és édesanyja is ebben erősíti meg.

Mráz Ágoston Sámuel kifejtette, a vitától ne féljen senki, de azt a szűrést el lehet végezni, ki alkalmas arra, hogy a másikkal vitatkozzon. Mint mondta, Orbán Viktor azt a modellt állította fel, hogy akiket külföldről azért finanszíroznak, hogy támadják, lejárassák, azoknak nem ad interjút, de például egész nyáron kényelmetlen kérdésekre válaszolt podcastműsorokban, és interjút adott az ATV-ben is.