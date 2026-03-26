Meghökkentő, amit az Irigy Hónaljmirigy tagja a fiáról mondott: „Négy hangszeren is játszik”

Az Irigy Hónaljmirigy oszlopos tagja családi titkokról mesélt. Sipos Péter elárulta, fiainak van zenei érzékük, mégsem szeretnék követni őt az előadói pályán.

Szerző: mkb
Létrehozva: 2026.03.26. 18:00
Sipos Péter az Irigy Hónaljmirigy oszlopos tagja. A zenekar nemrég nagykoncerttel ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját. Bár gyermekei mindennapjait már születésüktől kezdve átszőtte a zene, ők mégsem vágynak a színpadra.

Sipos Péter családi titkokról mesélt: fiai több hangszeren is játszanak Fotó: Tulok András

A feleségemmel platinalakodalmunk lesz hamarosan” – árulta el Sipos Péter a Viasat 3 Pop, kaja satöbbi csütörtök 22 órakor kezdődő adásában, felidézve, hogy 1988-ban ugyanabban a fagyizóban dolgozva ismerkedtek meg.

„Azóta is együtt vagyunk, két nagy fiunk van, 24 és 29 éves, nagyon büszke vagyok rájuk. Mindketten elvégezték a gazdasági egyetemet, ilyen területen is dolgoznak – fedi fel a zenész, aki a házigazda Anger Zsolt kérdésére azt is elárulta, fiai örökölték-e a zenei vénáját.

A nagyobbik kicsit gitározik és zongorázik. A kisebbik fiam négy hangszeren is játszik, most pedig elkezdett DJ-zni is! De csak úgy maguknak csinálják. Sportoltak is, kosaraztak, szép magasak, nem is tudom, kire ütöttek

– viccelődik a sokoldalú énekes. „Aztán jöttek a sérülések, műtétek sora, játszanak még, de már csak haverokkal” – teszi még hozzá a büszke családapa.

Sipos Péter nemrég a Pamkutya-koncertről alkotott véleményével került a hírek középpontjába. Az egykor titokzatos testvérpár hatalmas népszerűségre tett szert, mikor még kapucnis dzsekiben készítették slágerek humoros feldolgozását. Azóta is népszerű youtuberként tevékenykedtek, tavaly pedig hét MVM Dome-os koncertet jelentettek be! Sok rajongó az Irigy Hónaljmirigyhez hasonlította őket, Sipos Peti erről azonban markáns véleményt formált.

Megmondom őszintén, nem követtem nagy figyelemmel a munkásságukat. Jól csinálják, amit csinálnak, bár nem zenészek és nem énekesek, de ahhoz képest ügyesen oldják meg a feladatot, de ők nem egy paródia zenekar, az nem ilyen – fejtette ki véleményét Sipos Peti a Pamkutyáról, majd még hozzátette:
A sikerük talán az lehet, hogy velük még élőben sosem találkozhatott a közönség. Azokat a feldolgozásokat fogják hallani, amiket tőlük megszerettek és eddig csak az interneten hallgathatták. Van létjogosultsága a dolognak. Az, hogy ez zeneileg milyen lesz, hát gondolom a mai technikának köszönhetően megoldják majd” – fejtette ki Sipos Peti.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
