Meghökkentő, amit az Irigy Hónaljmirigy tagja a fiáról mondott: „Négy hangszeren is játszik”

Sipos Péter az Irigy Hónaljmirigy oszlopos tagja. A zenekar nemrég nagykoncerttel ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját. Bár gyermekei mindennapjait már születésüktől kezdve átszőtte a zene, ők mégsem vágynak a színpadra.

Sipos Péter családi titkokról mesélt: fiai több hangszeren is játszanak Fotó: Tulok András

Sipos Peti fiai is zenélnek

„A feleségemmel platinalakodalmunk lesz hamarosan” – árulta el Sipos Péter a Viasat 3 Pop, kaja satöbbi csütörtök 22 órakor kezdődő adásában, felidézve, hogy 1988-ban ugyanabban a fagyizóban dolgozva ismerkedtek meg.

„Azóta is együtt vagyunk, két nagy fiunk van, 24 és 29 éves, nagyon büszke vagyok rájuk. Mindketten elvégezték a gazdasági egyetemet, ilyen területen is dolgoznak” – fedi fel a zenész, aki a házigazda Anger Zsolt kérdésére azt is elárulta, fiai örökölték-e a zenei vénáját.

A nagyobbik kicsit gitározik és zongorázik. A kisebbik fiam négy hangszeren is játszik, most pedig elkezdett DJ-zni is! De csak úgy maguknak csinálják. Sportoltak is, kosaraztak, szép magasak, nem is tudom, kire ütöttek

– viccelődik a sokoldalú énekes. „Aztán jöttek a sérülések, műtétek sora, játszanak még, de már csak haverokkal” – teszi még hozzá a büszke családapa.

Sipos Péter a Pamkutya-jelenségről beszélt nemrég

Sipos Péter nemrég a Pamkutya-koncertről alkotott véleményével került a hírek középpontjába. Az egykor titokzatos testvérpár hatalmas népszerűségre tett szert, mikor még kapucnis dzsekiben készítették slágerek humoros feldolgozását. Azóta is népszerű youtuberként tevékenykedtek, tavaly pedig hét MVM Dome-os koncertet jelentettek be! Sok rajongó az Irigy Hónaljmirigyhez hasonlította őket, Sipos Peti erről azonban markáns véleményt formált.

„Megmondom őszintén, nem követtem nagy figyelemmel a munkásságukat. Jól csinálják, amit csinálnak, bár nem zenészek és nem énekesek, de ahhoz képest ügyesen oldják meg a feladatot, de ők nem egy paródia zenekar, az nem ilyen” – fejtette ki véleményét Sipos Peti a Pamkutyáról, majd még hozzátette:

„A sikerük talán az lehet, hogy velük még élőben sosem találkozhatott a közönség. Azokat a feldolgozásokat fogják hallani, amiket tőlük megszerettek és eddig csak az interneten hallgathatták. Van létjogosultsága a dolognak. Az, hogy ez zeneileg milyen lesz, hát gondolom a mai technikának köszönhetően megoldják majd” – fejtette ki Sipos Peti.