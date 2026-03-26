Meghökkentő, amit az Irigy Hónaljmirigy tagja a fiáról mondott: „Négy hangszeren is játszik”
Az Irigy Hónaljmirigy oszlopos tagja családi titkokról mesélt. Sipos Péter elárulta, fiainak van zenei érzékük, mégsem szeretnék követni őt az előadói pályán.
Sipos Péter az Irigy Hónaljmirigy oszlopos tagja. A zenekar nemrég nagykoncerttel ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját. Bár gyermekei mindennapjait már születésüktől kezdve átszőtte a zene, ők mégsem vágynak a színpadra.
Sipos Peti fiai is zenélnek
„A feleségemmel platinalakodalmunk lesz hamarosan” – árulta el Sipos Péter a Viasat 3 Pop, kaja satöbbi csütörtök 22 órakor kezdődő adásában, felidézve, hogy 1988-ban ugyanabban a fagyizóban dolgozva ismerkedtek meg.
„Azóta is együtt vagyunk, két nagy fiunk van, 24 és 29 éves, nagyon büszke vagyok rájuk. Mindketten elvégezték a gazdasági egyetemet, ilyen területen is dolgoznak” – fedi fel a zenész, aki a házigazda Anger Zsolt kérdésére azt is elárulta, fiai örökölték-e a zenei vénáját.
A nagyobbik kicsit gitározik és zongorázik. A kisebbik fiam négy hangszeren is játszik, most pedig elkezdett DJ-zni is! De csak úgy maguknak csinálják. Sportoltak is, kosaraztak, szép magasak, nem is tudom, kire ütöttek
– viccelődik a sokoldalú énekes. „Aztán jöttek a sérülések, műtétek sora, játszanak még, de már csak haverokkal” – teszi még hozzá a büszke családapa.
Sipos Péter a Pamkutya-jelenségről beszélt nemrég
Sipos Péter nemrég a Pamkutya-koncertről alkotott véleményével került a hírek középpontjába. Az egykor titokzatos testvérpár hatalmas népszerűségre tett szert, mikor még kapucnis dzsekiben készítették slágerek humoros feldolgozását. Azóta is népszerű youtuberként tevékenykedtek, tavaly pedig hét MVM Dome-os koncertet jelentettek be! Sok rajongó az Irigy Hónaljmirigyhez hasonlította őket, Sipos Peti erről azonban markáns véleményt formált.
„Megmondom őszintén, nem követtem nagy figyelemmel a munkásságukat. Jól csinálják, amit csinálnak, bár nem zenészek és nem énekesek, de ahhoz képest ügyesen oldják meg a feladatot, de ők nem egy paródia zenekar, az nem ilyen” – fejtette ki véleményét Sipos Peti a Pamkutyáról, majd még hozzátette:
„A sikerük talán az lehet, hogy velük még élőben sosem találkozhatott a közönség. Azokat a feldolgozásokat fogják hallani, amiket tőlük megszerettek és eddig csak az interneten hallgathatták. Van létjogosultsága a dolognak. Az, hogy ez zeneileg milyen lesz, hát gondolom a mai technikának köszönhetően megoldják majd” – fejtette ki Sipos Peti.
Hírlevél-feliratkozás
