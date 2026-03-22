„Vadászni megyek haza!” – Nagy Ő Panna leszámolt Olaszországgal, hazaköltözik

Hosszú évek külföldi élet után döntött úgy, hogy ismét Magyarországon próbál szerencsét a realityből ismert sztár. Nagy Ő Panna számára a hazatérés nemcsak lakhelyváltást, hanem egy teljesen új életszakaszt is jelent.

Nagy Ő Panna: „Azzal az attitűddel megyek, hogy bepasizzak”

Nagy Ő Panna aki az elmúlt 13 évben Olaszországban élt és dolgozott, úgy döntött, hogy március végén Budapestre teszi át székhelyét. A nézők a Nagy Ő 2026-os évadában ismerhették meg Pálfi Panna operaénekest, aki a Nagy Ő Stohl András kegyeiért szállt versenybe – és bizony nem kevés konfliktusba keveredett a műsor során és azt követően is. A szerelem végül nem talált rá, hiszen Stohl Buci nem adott neki rózsát a döntőbe jutáshoz, s végül Kiara Lordot és Krisztát juttatta a legesélyesebb két jelölt közé. Ennek ellenére az itthoni tartózkodás mély nyomot hagyott benne pozitív értelemben is.

A reality-sztár már egy ideje fontolgatta a hazaköltözést, most azonban végleg elhatározta magát. Bár szakmai kötelezettségei továbbra is Olaszországhoz kötik, a jövőben inkább az ingázást választja, és Magyarországot tekinti majd bázisának. A döntésben az is szerepet játszott, hogy az itthoni légkör és társasági élet új inspirációt adott számára. Panna nem kertel, ha a motivációiról van szó.

Azért megyek haza, hogy vadásszak, nem másért. Azzal az attitűddel megyek, hogy bepasizzak. Nincs konkrét kiszemelt, nyitottan állok a dolgokhoz

– mondta őszintén a Metropolnak.

„Az olaszok genetikai hulladékok lettek”

A reality sztár szerint az elmúlt években sokat változott az olasz életforma, és már nem találja benne a helyét. „Jó volt, szép volt, elég volt. Húznak haza a gyökereim is már. Az olaszok sokat változtak szerintem az elmúlt években. Nekem nem jó, nem jön be már, ami itt van. Kell a magyar férfi erő” – fogalmazott. Nem is rejtette véka alá kritikus véleményét:

Nem tudok ezekkel a meztelen csiga típusú férfiakkal mit kezdeni. Az olaszok genetikai hulladékok lettek, nem tudok velük zöld ágra vergődni. Elvannak a minimummal.

Szerinte az egykori olasz férfiideál már a múlté.

Ezek nem azok az igazi olasz álomférfiak, akik 30-40 éve voltak. Epilált lábú, kiszedett szemöldökű himringyók lettek. Itthon Magyarországon meg ha elmegyek a buliba, csak nézek jobbra és balra, falok fel mindenkit a szememmel.

A hazatérés tehát nem csupán egy költözés, hanem tudatos újrakezdés is, tele új célokkal: Panna egyszerre keresi önmagát, a gyökereit és – nem utolsósorban – a szerelmet.