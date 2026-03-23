Ezt nem láttuk jönni: Hevér Gábor elárulta, mi szeretett volna lenni

Teljesen máshogyan látják a világot a gyerekek, mint a felnőttek. Jól tudja ezt Hevér Gábor is, aki most elárulta, hogy kicsi korában csodálattal tekintett a pékekre.

„Gyerekkoromban már kacsingattam a színészet felé, de ha teljesen őszintén nézem az akkori álmomat, akkor pék akartam lenni. Azt ugyan ennyi idősen még nem tettem össze, hogy ezzel a szakmával kéz a kézben jár a hajnali ébredés, de nagyon tetszett az az illat, ami a pékségek felől jött. Emellett csodáltam azokat az embereket, akik kézzel alkottak ételt, ez valamiért nagyon megfogott akkoriban. Főleg, ha még finom is volt!” – kezdte a színművész a hot! magazinnak.

Végül persze nem ezt a szakmát választotta, hanem korunk egyik legnépszerűbb színésze lett, aki rengeteg filmben és sorozatban is megcsillogtatta már a tudását. Hevér Gábor a mi kis falunk című sorozatba is becsatlakozott az ötödik évadtól, így természetesen jelen volt a jubileumi tizedik évad fesztiválvetítésén is.

„Nagyon vicces volt mozivásznon látni ezt a sorozatot, mert így még sosem volt lehetőségem megnézni egy epizódot sem. Hozzáteszem, hogy nem igazán szeretem visszanézni magamat, ez mégis kifejezetten jó élmény volt. Ekkora vásznon pedig aztán végképp!” – mondta lelkesen a színész.

Hevér Gábor szinkronszínészként és sorozatszínészként is nagyon sikeres, a színész mégsem csak szakmailag értékeli a sorozatot, amelyben játszik, de a csapat miatt is, hisz azt vallja, kell a jó társaság is ahhoz, hogy a nézők is átéljék a hangulatot.

„Most már mondhatom, hogy több évadban voltam jelen, mint amennyiben nem, de egyébként most, a napokban kezdtem újranézni az egész sorozatot. Teljesen véletlenül indítottam el az első részt, de nem bántam, mert nagyon jó volt látni, honnan indult ez az egész történet. Szerintem ez egy nagyon jó sorozat, eszméletlen jó brigáddal, szó szerint öröm velük dolgozni. Talán részben ennek is köszönhető az, hogy már a tizedik évadot mutatták be, hogy ennyire jó színészek és karakterek szerepelnek benne, akik hétköznapi problémákkal találkoznak, mégis nagyon humorosan oldják meg ezeket.”