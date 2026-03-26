Szívszaggató: Delhusa Gjon unokája az elhunyt édesanyjával szokott beszélgetni

Delhusa Gjon fia azután állt talpra, hogy kislánya édesanyja röviddel a gyermek születése után elhunyt. A ma már ötéves Zoé pedig valódi inspiráció az egész családnak.

Delhusa Gjon unokája valódi csoda az egész családnak

Fotó: Markovics Gábor

Delhusa Gjon unokája valódi csoda az egész családnak

Delhusa Gjon unokája még csak öt éve született, de már hihetetlen érettségéről tett szert. A kislány édesanyja röviddel a születése után halt meg, így Zoé és az édesapja ketten maradtak. A story most utánajárt, mi történt azóta a családdal és hogyan alakult az életük. A nagypapa megható, nyers őszinteséggel beszélt a részletekről.

Bár a kislány az egész család mindennapjait boldoggá teszi, az idillbe időnként fájdalmas pillanatok is vegyülnek. Gjoni sosem felejti el azt a jelenetet, amikor először szembesült azzal, hogyan dolgozta fel Zoé az édesanyja elvesztését.

A játszótéren voltunk, amikor odajött hozzánk egy anyuka, és megkérdezte Zoétól: ’A nagypapával jöttél? Hol van az anyukád?’ Egy pillanatra levegőt sem kaptam. Akkor Zoé teljes természetességgel azt válaszolta: ’Az én édesanyám meghalt, amikor még nagyon kicsi voltam. Nagyon beteg volt és már nincs velünk. Néha fentről beszélgetek vele.’

Az énekes annak ellenére, hogy ott helyben rosszul lett, unokája gyors, higgadt őszinteséggel reagálta le a fájdalmas kérdést. Gjoni ekkor értette meg, a gyerekek elképesztő módon képesek elfogadni a valóságot.

Nemrég odafordult az apjához és azt mondta: ’Apa, a többieknek van anyukájuk, nekem nincs… Most már szerezhetnél egyet

– mesélte az énekes.