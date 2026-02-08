Aggasztó hírek Gábor Zsazsa özvegyéről: nagyobb a baj, mint gondoltuk?

Gábor Zsazsa férjei közül sokak szerint egyértelműen Frédéric von Anhalt volt a legnagyobb szerelme. A világ első celebjeként is emlegetett színésznő már közel 10 éve eltávozott, de özvegye azóta is minden évfordulójukon kilátogat hozzá a temetőbe. Gábor Zsazsa most lett volna 109 éves, emiatt Anhalt herceg is Budapestre költözött a napokban. Sajnos nem tud teljesen kedvesének emlékére koncentrálni, a jeges utakon balesetet szenvedett.

Balesetet szenvedett Gábor Zsazsa özvegye

Fotó: Nagy Zoltán

Gábor Zsazsa özvegye nemrég még Thaiföldön szenvedett balesetet, mely után a könyökét össze is kellett varrni. Szerencsére hamar jobban lett és nem kellett magyarországi utazását elhalasztani.

Sajnos nemrég elestem, nem sokkal a thaiföldi balesetem után, azóta sem vagyok túl jól. Fontos lenne, hogy tudjam az ügyeimet intézni, hiszen épp ezek miatt jöttem két hétre Budapestre, de így nem igazán haladok velük. Nagyon lassan bírok csak mozogni, mert fájdalmaim vannak, még a rövidebb séták is gondot okoznak számomra, úgyhogy a legfontosabb jelenleg a gyógyulásom. Kezelésekre járok, és reménykedek a legjobbakban, mert néhány megbeszélést már nem tudok lemondani

– mesélte a Borsnak maga a herceg.

Csak Gábor Zsazsa miatt tölt ennyi időt Magyarországon

Talán nem lep meg senkit, hogy a német-amerikai származású üzletember csak hajdani kedvese miatt tölt ennyi időt hazánkban, ilyenkor is a vele kapcsolatos ügyeket intézi. Most éppen Gábor Zsazsa szobrának méltó helyét szeretné megtalálni.

Abban az ügyben próbálok tárgyalni, hogy megtaláljuk Gábor Zsazsa szobrának a méltó helyét. Van néhány ötletem, hogy hol lenne a legjobb, ahol nemcsak a magyarok, de a turisták is látnák. Semmiképpen sem szeretném elrejteni őt, hiszen csodálatos volt, és így is kell emlékeznünk rá

– árulta el.

Zsazsa imádta a magyarokat, sosem amerikainak, mindig magyarnak vallotta magát, büszke volt erre, ahogy arra is, hogy beszéli a nyelvet, vagy éppen magyar ételeket főz. Ha a családja érdemeiről volt szó Hollywoodban, akkor sem azt mondta, hogy ezt a Gábor családnak köszönhetik, hanem, hogy a magyaroknak. Így azt hiszem, maximálisan megérdemli, hogy méltóképpen állítsunk emléket neki, a megfelelő helyen

– mondta a herceg a Borsnak.