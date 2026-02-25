Saját magának szúrta piercingjét az aranyérmes olimpikon, a szakértők veszélyesnek vélik
Mindenki Alysa Liu-kinézetet akar. Az aranyérmes olimpikon formabontó kinézetével és laza stílusával letartolta a világot.
Az amerikai műkorcsolyabajnok Alysa Liu győzelme az idei Milánó-Cortina olimpiai játékok egyik legemlékezetesebb pillanatává vált, akárcsak az aranyérmes olimpikon egyedi stílusa.
Mosolypiercingje van az aranyérmes olimpikonnak
A Milánó-Cortina olimpiai játékokon elért sikere után feltűnt az embereknek, hogy a 20 éves bajnok korcsolyázó nemcsak akkor csillog-villog, ha éppen a dobogó legmagasabb fokára lépdel, de akkor is, ha mosolyog.
Ez azért lehetséges, mert egy mosolypiercingje van a sportolónak, ami csak akkor látszik, ha az ember kinyitja a száját vagy mosolyog. Két aranyéremmel a nyakadban te is mosolyognál, mint Alysa Liu.
A Z generációs sztársportoló műkorcsolyázó azóta első lett csapatversenyben és egyéniben is, rengeteg figyelem irányult rá, de szakértők szerint mielőtt bárki is követné a példáját és ilyen piercinget szúratna, tudomásul kell vennie a veszélyeit is.
Alysa Liu 5 éves kora óta műkorcsolyázik, egy interjúban mesélt furcsa piercingjéről is. Az olimpikon a TMJ4 Newsnak beismerte, hogy saját maga szúrta a piercingjét, kicsit több mint két éve.
Megkértem a nővéremet, hogy tartsa fel az ajkamat, én pedig a tükörbe néztem, nálam volt a piercingtűm, és aztán – igen, egyszerűen átszúrtam
– idézi a részleteket az Unilad cikke.
Ennél a piercingnél egy gyűrű alakú darabot helyeznek a száj azon részébe, ahol össze van kötve az íny az ajkakkal. Majd egy fémgolyót tekernek a végére, nehogy kiessen. Az a magabiztosság és stílusérzék, ami ahhoz kell, hogy valaki egy ilyen érzékeny pontot átszúrjon, éppúgy tükröződik ikonikus csíkos haján és íny-piercingjén, mint a várakozásokat felülmúló kűrjében a műkorcsolyaversenyen.
A szájhigiénés szakértők azonban óva intik a nyilvánosságot attól, hogy Liu példáját kövessék, mivel a mosolypiercingek komoly veszélyt jelenthetnek a szájüreg egészségére.
A szádban több millió baktérium található, és a szájpiercingek gyakran fertőzést és duzzanatot okoznak
– magyarázza a MouthHealthy tanácsadó szervezet. „Például a szája és a nyelve annyira megduzzadhat, hogy elzárja a légutakat, vagy megfulladhat, ha az ékszer egy része letörik a szájában.” Hozzátették, hogy bizonyos esetekben a fog is megrepedhet vagy kár érheti, ha véletlenül ráharap az ékszerre az illető.
Minden olyan piercing, amely hozzáér a fogakhoz, fennáll a fertőzésveszély, így javasolt az ilyen piercingeket eltávolítani, és nem szabad hirtelen felindulásból szúrni vagy szúratni.
