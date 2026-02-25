Saját magának szúrta piercingjét az aranyérmes olimpikon, a szakértők veszélyesnek vélik

Az amerikai műkorcsolyabajnok Alysa Liu győzelme az idei Milánó-Cortina olimpiai játékok egyik legemlékezetesebb pillanatává vált, akárcsak az aranyérmes olimpikon egyedi stílusa.

Mosolypiercingje van az aranyérmes olimpikonnak

A Milánó-Cortina olimpiai játékokon elért sikere után feltűnt az embereknek, hogy a 20 éves bajnok korcsolyázó nemcsak akkor csillog-villog, ha éppen a dobogó legmagasabb fokára lépdel, de akkor is, ha mosolyog.

Ez azért lehetséges, mert egy mosolypiercingje van a sportolónak, ami csak akkor látszik, ha az ember kinyitja a száját vagy mosolyog. Két aranyéremmel a nyakadban te is mosolyognál, mint Alysa Liu.

A Z generációs sztársportoló műkorcsolyázó azóta első lett csapatversenyben és egyéniben is, rengeteg figyelem irányult rá, de szakértők szerint mielőtt bárki is követné a példáját és ilyen piercinget szúratna, tudomásul kell vennie a veszélyeit is.

Alysa Liu 5 éves kora óta műkorcsolyázik, egy interjúban mesélt furcsa piercingjéről is. Az olimpikon a TMJ4 Newsnak beismerte, hogy saját maga szúrta a piercingjét, kicsit több mint két éve.

Megkértem a nővéremet, hogy tartsa fel az ajkamat, én pedig a tükörbe néztem, nálam volt a piercingtűm, és aztán – igen, egyszerűen átszúrtam

Ennél a piercingnél egy gyűrű alakú darabot helyeznek a száj azon részébe, ahol össze van kötve az íny az ajkakkal. Majd egy fémgolyót tekernek a végére, nehogy kiessen. Az a magabiztosság és stílusérzék, ami ahhoz kell, hogy valaki egy ilyen érzékeny pontot átszúrjon, éppúgy tükröződik ikonikus csíkos haján és íny-piercingjén, mint a várakozásokat felülmúló kűrjében a műkorcsolyaversenyen.

A szájhigiénés szakértők azonban óva intik a nyilvánosságot attól, hogy Liu példáját kövessék, mivel a mosolypiercingek komoly veszélyt jelenthetnek a szájüreg egészségére.

A szádban több millió baktérium található, és a szájpiercingek gyakran fertőzést és duzzanatot okoznak

– magyarázza a MouthHealthy tanácsadó szervezet. „Például a szája és a nyelve annyira megduzzadhat, hogy elzárja a légutakat, vagy megfulladhat, ha az ékszer egy része letörik a szájában.” Hozzátették, hogy bizonyos esetekben a fog is megrepedhet vagy kár érheti, ha véletlenül ráharap az ékszerre az illető.