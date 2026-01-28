RETRO RÁDIÓ

Voith Ági unokája szívszorító sorokkal búcsúzott nagymamájától

Voith Ági unokája mély gondolatokkal búcsúzott a közösségi oldalán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.28. 13:55
Voith Ági bodrogi enikő Bodrogi Gyula

Voith Ági tragikus halála után unokája, Bodrogi Enikő is megszólalt, aki néhány sorban fejezte ki azt az űrt, amely a nagymamája távozásával keletkezett - számolt be róla a Bors.

Voith Ági családja körében
Voith Ági családja körében (Fotó: Mediaworks Archív)

Voith Ági unokája így búcsúszik

Voith Ági meghalt – a Jászai Mari-díjas magyar színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház örökös tagja, aki március 17-én ünnepelte volna 82. születésnapját. Pályája során számtalan emlékezetes alakítással írta be magát a magyar színháztörténetbe. Haláláról Bodrogi Gyula színművész közölt hírt a nyilvánossággal. 
A család nevében elsőként Voith Ágnes fia, Bodrogi Ádám szólalt meg, aki arra kérte a nyilvánosságot, hogy ne a betegségére emlékezzenek. 

A betegségről nem szeretném, hogy írjanak. Ő sem szerette volna, hogy a betegségéről beszéljünk. Csak azt szeretné, hogy a jó dolgokra emlékezzünk, amikben sikere volt, ami miatt szerették őt az emberek. Az, hogy neki milyen betegsége volt, az nem fontos.

Hozzátette: „Én azt szeretném, ha őrá úgy emlékezzenek, hogy mit adott az embereknek. Ez a fontos” – fogalmazott.
Később unokája, Bodrogi Enikő Instagram - oldalán emlékezett megható sorokkal nagymamája elvesztéséről. A fiatal szépség egy megható idézettel búcsúzott: 

Már nem vagy ott, ahol voltál, de mindenhol ott vagy, ahol én vagyok. 

Enikő elmondta, egyelőre nem tud beszélni a tragikus esetről, Voith Ági szeretete és szellemisége örökre vele marad.

 

