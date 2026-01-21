"Ott van az emberiség nyoma" - hóemberekről elmélkedett Till Attila

Úgy tűnik a Till Attila számára a kegyetlen mínuszok sem jelentenek akadályt abban, hogy kimenjen sétálni négylábú barátjával, de most a téli táj láttán egy egészen bizarr elmélkedésbe kezdett.

Hóemberekről elmélkedett Till Attila. Fotó: mw archív

Négylábú társával indult kirándulni Till Attila

A műsorvezetőtől már megszokott, hogy szinte naponta szervez magának egy kis kalandot, majd rajongóival is megoszt egy részletét, néha meglehetősen érdekes információkkal megfűszerezve. Azonban lehet a mai nap Tilla hőguta helyett, inkább hógutát kapott a reggeli séta során.

Gyönyörű ez a fehérség, puhaság van, csend van, egészen elképesztő nyugalom van. Valamiért az indiánok örök vadászmezeje jutott eszembe, de nem a halál miatt, hanem valamiért inkább csak a fogalmak miatt.

- magyarázta a havas tájról legújabb posztjában.

Tilla figyelmét azonban hamar megragadták az óriási mezőn lévő apró hóemberek.

Milyen érdekes építmények... az emberek építenek hóembereket, vagy csak valamifajta kis bálványokat, vagy ilyen buckákat. Ott... ott van az emberiség nyoma.

A műsorvezető videóját azzal zárta, hogy teljesen nyugalomban van, egyre többször kirándul és jógázik, illetve "lebeg együtt mindennel". Rövid bejelentkezése végén még a kutyája, Dubi is beköszönt egy pillanatra.