Kiderült a net kedvencének sötét titka: nem az, akinek vallja magát

Egy hihetetlenül gyönyörű tartalomgyártó, akit a rajongók a világ legszebb nőjének kiáltottak ki, nem az, akinek látszik. TikTok-oldalán több millió követőt gyűjtött be pillanatok alatt, miután különleges bőrtónusával mindenkit levett a lábáról, de mindez csak a mesterséges intelligencia alkotása volt.

Nia Noir szépségével és különleges bőrtónusával pillanatok alatt milliós rajongótáborra tett szert. Egyetlen aprócska szépséghiba, hogy a tartalomgyártót a mesterséges intelligencia hozta létre Fotó: YouTube

Fény derült a tartalomgyártó titkára

Nia Noir, aki 2,5 millió követőt gyűjtött be a TikTokon, különleges megjelenését nem tagadta a rajongók előtt, sőt, már profilja leírásában is úgy hivatkozott magára, mint "egy lány, akinek van egy sötét oldala." Rajongói sokaságát még egy felnőtt tartalmakat megosztó oldalra is irányította, ahol szintén különösen sötét bőrtónusával reklámozta magát.

Posztjai alatt ezrek áradoztak a szépségéről, egyesek a világ legszebb nőjeként és a mennyország ajándékaként hivatkoztak rá. Mindezek ellenére hamar fény derült a titkára, miszerint ő valójában egy mesterséges intelligencia által generált modell.

Gyors lebukását elősegítette, hogy ha valaki jobban odafigyelt, láthatta, hogy Nia megjelenése szinte videóról videóra változott, arca egyes posztokon teljesen másképp nézett ki, az egyedüli konzisztens dolog bőrszíne volt. A gyanú akkor nyert bizonyosságot, amikor egy TikTok- felhasználó megtalálta az eredeti videókat, amelyeket az AI tartalmak készítéséhez használtak.

Egyre több modell trükközik AI-val

Egy 213 centiméteres modellt rengeteg ember vádolt meg azzal, hogy valójában mesterséges intelligencia által generáltak a fotói.

A floridai Marie Temara több millió követőt gyűjtött be rendkívüli magasságával, de az egyik általa megosztott kép minden leleplezett. Annak ellenére, hogy 213 cm magasnak vallja magát, kiderült, hogy valójában 190 cm magas, ami persze még mindig nem számít alacsonynak, sőt! Ugyanakkor sok más emberhez hasonlóan ő is szerkeszti a fotóit, mielőtt megosztaná azokat a közösségi médiában, és bizony az ilyen szerkesztések során azért odacsalt "pár" plusz centit - jegyzi meg a Daily Star.