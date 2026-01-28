„Mikor lesz ennek vége?” – Tápai Szabina is kiáll a háború ellen!

Tápai Szabina is ledöbbent, amikor megtudta, hogy az Európai Parlament megszavazta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt. Ám Szabinának nem ez volt a legmeghökkentőbb információ, hanem az, hogy ebből 60 milliárd euró fegyverekre fog menni. A családanya közösségi oldalán mondta el véleményét a követőinek.

Tápai Szabina TikTok-videóban reagált az Ukrajnának szánt 90 milliárdra (Fotó: MW)

Tápai Szabina a békét támogatja

Ez itt maga a békesség és a nyugalom. Én így érzem magam itthon, Magyarországon. Viszont tőlünk nem messze a határon túl háború dúl Ukrajnában

– kezdte videójában a sztáranyuka. Szabina viszont nem csupán a háború borzalmai miatt készítette videóját, hanem a nemrég napvilágot látott hírek miatt emelet hangot az ellen, hogy a brüsszeli baloldali politikusok újabb óriási összeggel akarják meghosszabbítani a háborút.

„Kilencven milliárd euró Ukrajnának? Amiből hatvan milliárd euró csak fegyverekre megy? Ritkán beszélek ilyen témáról, de úgy érzem, hogy ez minden európai embernek fontos. Nem tudom megérteni, hogy miért kell a háborút támogatni és miért nem tudunk a béke felé mozdulni” – tette fel a kérdéseket Tápai Szabina, aki korábban a Háborúellenes Gyűlésen is kifejtette véleményét.

Tápai Szabina gyerekei miatt szeretné, ha Magyarország a béke pártján maradna (Fotó: archív / hot magazin)

Tápai Szabina személyesen is segített a rászorulóknak

„Nem azt mondom, hogy ne támogassunk egy olyan országot, ahol háború van. Sőt, mi is rengeteg olyan támogatásban vettünk részt, ahol akár a kárpátaljai magyarokat segítettük, viszont kérdezem én, hogy akkor mikor lesz vége, ha a fegyverkezést támogatjuk és nem a békét?” – mondta Szabina, aki szerint fegyverekre költött milliárdok helyett , azon kellene gondolkodni, hogy milyen út vezet a békéhez.

Nagyon remélem, hogy azok a döntéshozó vezetők, akik erről tárgyalnak és döntéseket hoznak a közeljövőben afelé haladnak, hogy béke legyen

– idézi Tápai Szabina szavait a Bors.