„Mikor lesz ennek vége?” – Tápai Szabina is kiáll a háború ellen!
A sztáranyuka korábban a Háborúellenes Gyűlésen is felszólalt a béke mellett. Tápai Szabina most közösségi oldalán fejezte ki egyet nem értését az Európai Parlament döntésével, miszerint 90 milliárd euróval támogatnák az ukrajnai háborút.
Tápai Szabina is ledöbbent, amikor megtudta, hogy az Európai Parlament megszavazta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt. Ám Szabinának nem ez volt a legmeghökkentőbb információ, hanem az, hogy ebből 60 milliárd euró fegyverekre fog menni. A családanya közösségi oldalán mondta el véleményét a követőinek.
Tápai Szabina a békét támogatja
Ez itt maga a békesség és a nyugalom. Én így érzem magam itthon, Magyarországon. Viszont tőlünk nem messze a határon túl háború dúl Ukrajnában
– kezdte videójában a sztáranyuka. Szabina viszont nem csupán a háború borzalmai miatt készítette videóját, hanem a nemrég napvilágot látott hírek miatt emelet hangot az ellen, hogy a brüsszeli baloldali politikusok újabb óriási összeggel akarják meghosszabbítani a háborút.
„Kilencven milliárd euró Ukrajnának? Amiből hatvan milliárd euró csak fegyverekre megy? Ritkán beszélek ilyen témáról, de úgy érzem, hogy ez minden európai embernek fontos. Nem tudom megérteni, hogy miért kell a háborút támogatni és miért nem tudunk a béke felé mozdulni” – tette fel a kérdéseket Tápai Szabina, aki korábban a Háborúellenes Gyűlésen is kifejtette véleményét.
Tápai Szabina személyesen is segített a rászorulóknak
„Nem azt mondom, hogy ne támogassunk egy olyan országot, ahol háború van. Sőt, mi is rengeteg olyan támogatásban vettünk részt, ahol akár a kárpátaljai magyarokat segítettük, viszont kérdezem én, hogy akkor mikor lesz vége, ha a fegyverkezést támogatjuk és nem a békét?” – mondta Szabina, aki szerint fegyverekre költött milliárdok helyett , azon kellene gondolkodni, hogy milyen út vezet a békéhez.
Nagyon remélem, hogy azok a döntéshozó vezetők, akik erről tárgyalnak és döntéseket hoznak a közeljövőben afelé haladnak, hogy béke legyen
– idézi Tápai Szabina szavait a Bors.
