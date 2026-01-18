Agárdi Szilvi otthon nélkül maradt; az Exatlon sztárja anya lett

Az, hogy mindenki halandó, és így mindenki elköszön egyszer a földi léttől, megmásíthatatlan természeti törvény. Viszont a legnagyobb művészek a munkásságuk miatt örök életűek, és tovább élnek a rajongóikban. Ilyen Csóré Béla is, aki nemcsak lélekben és a dalain keresztül van jelen egyik rajongója mindennapjaiban, hanem egy méretes tetoválás formájában is. A portré óriási sikert aratott az interneten, illetve a Metropol olvasók körében is. Néhány nappal később pedig egy emberként kaptak olvasóink a szívükhöz, amikor Agárdi Szilvi történetét olvasták...

Agárdi Szilviék majdnem a házukban égtek (Fotó: Mediaworks)

Agárdi Szilvi pokoli napokon van túl

A Házasság első látásra népszerűsége is véget nem érőnek tűnik, és a három évad szereplőit igazi szupersztárokként kezelik a honi tévénézők. Így sokakat érdekelt, hogy Kovács Reni kivel is költözött össze.

Hasonló tényállítás fogalmazható meg az Exatlon Hungary egykori versenyzőiről is, tehát nem lehet csodálkozni azon, hogy Szabó-Thomka Hanna kisfiának megszületése sok ezer embert érdekelt a napokban.

Akárcsak Rubint Réka Srí Lanka-i beszámolója, amit a Metropolnak adott. Az egzotikus utazás során ugyanis újabb tétel került le a bakancslistájáról, amit sokan mások is szívesen átélnének.

Amit viszont senki nem kíván magának, vagy másnak, az megtörtént Agárdi Szilviékkel. A vak énekesnő drámai videóban jelentette be, hogy leégett szerelmével közös otthonuk, és ők is majdnem életüket vesztették a lángokban.