Juhász Árpád őszintén vallott egészségügyi állapotáról: "Orvost vártam, mentő érkezett..."

Juhász Árpád nemrégiben osztotta meg Facebook-oldalán jelenlegi egészségügyi állapotát. Többek között arról is beszámolt, hogy mennyire nehéz volt orvoshoz jutnia, miután 39 fokos lázzal küszködött otthonában. A 90 éves geológus aggasztó sorokat tett közzé közösségi oldalán.

A híres geológus, Juhász Árpád nemrég egészségügyi állapotáról szólalt meg / Fotó: Facebook

Juhász Árpád jelenleg így érzi magát

A híres geológus szívszorító sorokkal nyilatkozott Facebook-oldalán. Állítása szerint, néhány napja lebetegedett, 39 fokos lázzal, viszont a körzeti orvosa nem jött ki hozzá. A geológus tüdőgyulladás gyanújával betelefonált az orvosi ügyeletre, ahol telefonon keresztül kérdezgették az állapotáról. Majd kérték, hogy hagyja nyitva a kaput az érkező orvosnak, azonban mentő jött hozzá, két betegápolóval. A geológus elutasította a kórházba szállítást, mivel csak egy orvost szeretett volna kivizsgálásra.

Lehangoló hangulatban. Néhány napja beteg lettem, 39 fokos lázzal. A körzeti orvos nem jön ki hozzám, én meg ebben az állapotban nem tudok elmenni hozzá. Ma kihívtam a 1830-on az orvosi ügyeletet, tartva a tüdőgyulladástól. Telefonon kértek infót az állapotomról, megmérették a vérnyomásomat, majd mondták, nyissam ki a kaput és várjak az orvosra. Orvos helyett azonban mentő jött, két betegkísérővel, orvos nem jött. Mondták, így pizsamában üljek be, kórházba visznek, ott majd kivizsgálnak. Ezt elutasítottam. Csak egy orvos kellett volna sztetoszkóppal. Nem írtam volna meg ezt a mai történetet, ha néhány hónapja szívpanaszom miatt nem kellett volna mentőt hívnom. A mentőautó megjött, csak éppen EKG nem volt benne. Akkor hívtak egy másikat, az Jánoshalmáról jött Budapestre. Tovább is van, mondjam még?

- olvasható Juhász Árpád írása Facebook oldalán.

