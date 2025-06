Van remény! Az ország Juhász Árpi bácsija szerint helyreállítható a parajdi sóbánya

Nemcsak az erdélyieket rázta meg a parajdi sóbánya katasztrófája, hanem a hazai sztárvilágot is szíven ütötte: sokaknak személyes kötődése van a településhez vagy a rendhagyó látványosságszámba menő „kincsesbányához”. Szigethy Ferenc, a Karthago gitárosa is személyes emlékeket őriz onnan, nem is beszélve az ország Árpi bácsijáról, azaz dr. Juhász Árpád geológusról.

Juhász Árpád geológus szerint még lehet esély: Talán rendbe hozható a parajdi sóbánya Fotó: Facebook

Elkerülhető lett volna a parajdi katasztrófa?

A napokban 90. születésnapját ünneplő Árpi bácsi szakértő szemmel követi a sokakat megrázó történéseket.

„Ilyen vízmennyiség ellen az a fólia már nem védett. Ráadásul a víz hozott magával olyan homok- és törmelékszemcséket, amik meg is tudták sérteni a fóliát, aztán ha az elszakad, egyre nagyobb lyuk keletkezik, és zúdul lefelé a víz” – magyarázta Juhász Árpád a Mokkában.

@ripost.hu Hatalmasak a kráterek a sóháton Már házakat telepítettek ki a veszély miatt. #parajd #só #bánya #sóbánya #omlásveszély #ripost ♬ eredeti hang – Ripost - Ripost

„A fólia kiterítése alkalmi beavatkozás, hosszú távon azonban más stratégia kell. Ha én lettem volna ott a vezető, akkor húsz-harminc évvel ezelőtt egy nagy betonmedret csináltam volna a Korond-pataknak, ami ezektől a napjainkban divatos extra nagy esőzésektől védett volna. De ami történt, megtörtént. Az a nagy baj, hogy ez a rengeteg víz, hétmillió köbméter, lent van a bányában…” – fogalmazott Árpi bácsi, aki szerint a víz mielőbbi kiszivattyúzása lenne a megoldás, ami által egy éven belül talán rendbe hozható lenne a bánya, ám kiemelte, a sós víz a termőföldön károkat okozhat.

Az én véleményem az, hogy egyet lehet csinálni: kiszivattyúzni a vizet. Ehhez sok idő kel. De minél tovább marad a víz a bányában, annál jobban oldja a sót, és instabillá válnak az aknák, a boltozat. Ha ezt fokozatosan ki lehet szivattyúzni, akkor az én véleményem szerint fél-háromnegyed évad alatt rehabilitálható lenne ez a vidék.

Juhász Árpi bácsi a napokban ünnepelte a 90. születésnapját, jó egészségnek örvend és az aktuális híreket is követi Fotó: Facebook

Szigethy Ferenc is tenne a parajdi sóbánya helyreállításáért

A Mokkában vendégeskedett még a Karthago gitárosa, Szigethy Ferenc, aki felidézte: a népszerű együttes két évvel ezelőtt fel is lépett a különleges helyszínen.

„Egészen futurisztikus látvány volt. Volt ott egy nagy Karthago-koncert két éve, aztán körbe is vezettek minket a bányában, elképesztő látvány volt. Hatalmas élet volt ott lent: volt ott kápolna, mozi, pingpongasztal: mint egy kis városka. Ilyet nem gyakran látni, nagyon jó élmény volt nekünk” – idézte fel a kedves emléket, majd hozzátette, zenekari szinten szeretnék segíteni a parajdi árvízkárok helyreállítását.