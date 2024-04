75 éves lett Szigeti Ferenc, a Karthago sztárja megmutatta a legszebb ajándékát

Elképesztően jól tartja magát a Karthago zenekarvezetője, Szigeti Ferenc, aki a héten ünnepelte a 75. születésnapját. Csak a Facebook-oldalán annyian köszöntötték, hogy hajnali fél kettőig írta a válaszokat, de így sem jutott a végére!

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

„Drága barátaim, ismerőseim, kollégáim, szeretteim és mindenki, aki tegnap felköszöntött az amúgy elég ijesztően hangzó 75. születésnapomon! Becsszó, nekiláttam először egyenként is megköszönni mindenkinek a gratulációkat, ámde éjfél után, úgy fél 2 körül már egyszerűen nem ment tovább... Aki addig megkapta a válaszaimat, ők rendben is vannak imádattal, de akikre már nem volt erőm, azoknak ezúton köszönöm meg a kitüntető és kedves-figyelmes sorokat! (...)”

– írta még kedden a zenész, aki nem sokra rá újabb bejegyzéssel jelentkezett! Nemcsak azt árulta el, mik voltak az idei szülinapozás fénypontjai, de a legszebb ajándékát is megmutatta!

„Az elmúlt hétvégi születésnapom körüli »ünnepségek« egyik fénypontja volt a gyermekeim, Andrea és párja Gábor, valamint Dániel és párja, Orsi látogatása, de a legszebb ajándék Zétény unokám tündéri mosolya volt. Képes egész nap csacsogni, nevetgélni, kérdezni, válaszolni, játszani, olyan, mint egy alapzaj, mindenről és mindenhez (is) tud beszélni, még akkor is, ha épp senki nem figyel rá, ő kitűnően elvan a játékaival és dumál hozzájuk. Tündérbogyó, tényleg imádnivaló lurkó. Megszépítette az ünnepet”

– írta Facebook-oldalán a legendás zenész.

Szigeti Ferenc és unokája, Zétény, akinek a mosolya a zenész számára a legszebb ajándék: