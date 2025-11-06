RETRO RÁDIÓ

Prima Primissima: Juhász Árpád óriási megtiszteltetésnek érzi a jelölést

Idén is 10 kategóriában kerülnek kiosztásra a Prima Primissima díjak. A jelöltekre már el is indult a szavazás. 2025-ben a jelöltek között van a 90 éves Juhász Árpád geológus is, aki a Magyar oktatás és köznevelés területein elért sikerei okán vált érdemessé az elismerésre. Árpi bácsi csütörtök reggel a Mokka stúdiójában reagált a jelölésre.

2025.11.06.
Prima Primissima-díj Juhász Árpád szavazás

Dr. Juhász Árpád geológus generációk számára tette közérthetővé a természet és a tudomány csodáit. Oktatási és köznevelési kategóriában 2025-ben Prima Primissima díjra jelölt szaktekintély a TV2 stúdiójában kezdte a csütörtök reggelt, ahol elárulta, minek is köszönheti a megtisztelő jelölést

Juhász Árpád: „Jártam az országot és oktattam...”

„Nagy örömmel fogadtam a jelölést. A köznevelés eseteben nagyon egyértelmű, mert ugye tévé és rádióműsorok és tucatnyi könyv fűződik a munkásságomhoz.

Azt azonban kevéssé tudják rólam, hogy az oktatásban is volt jelentős szerepem.

„Amikor beszivárgott Magyarországra az úgynevezett lemezpechtonikai elmélet, amelyik megmagyarázta, hogy a földfelszínen hogyan mozognak a kőzetrétegek, helyenként egymástól távolodva, máshol közeledve, akkor ennek én az apostola lettem. Jártam az országot és különböző, oktatási központokban és egyetemen is oktattam”kezdte az ország geológusa.

„Nagyon megtévesztő az, hogy a fiatalok, folyamatosan nyomkodják az okostelefonjaikat”

Dr. Juhász Árpád ugyanakkor kiállt a fiatalság mellett is. Hangsúlyozta, hogy véleménye szerint, igen is fogékonyak a tudományok és azon belül a természettudományok iránt, vagyis nem érzi, hogy az utána, utánunk igyekvő generáció elveszett lenne. „Nagyon megtévesztő az, hogy a fiatalok, folyamatosan nyomkodják az okostelefonjaikat. Ugyanis egy jelentős részük, akik részt vesznek a természetvédelemben és érdeklődést mutatnak a természettudományok bizonyos ágai iránt, nagyon erős affinitást mutatnak. A saját gyermekeimen, sőt az unokáimon is látom ezt. Ezért sem vagyok ebben a tekintetben olyan pesszimista, mint mások” – fogalmazta meg véleményét a Prima Primissima díjra jelölt geológus

Az idei szavazás tehát elindult a primaprimissima.hu oldalon keresztül. A díjátadó gálára pedig december 5-én kerül sor a Művészetek Palotájában

 

