Harry herceg szerint az élet királyi családban olyan, mint egy szappanopera - csak ott kevesebb a dráma

Immár több, mint öt év telt el azóta, hogy a sussexi hercegi pár, Harry és felesége, Meghan Markle maga mögött hagyta az Egyesült Királyságot, ezzel egy időben pedig lemondtak a vezető királyi tisztségükről is, majd Amerikába költöztek. A kapcsolatuk ezután romlott meg a királyi család többi tagjával, miután nem egy alkalommal nyilvánosan kritizálták őket, és bár azóta Harry utalt arra, hogy vágyik a megbékélésre a rokonaival, egyelőre nem tudni, erre mikor kerül sor - ha bekövetkezik egyáltalán. Az is kérdéses, vajon hogyan fogadta az uralkodói família, ahogy nemrégiben Harry a családban lezajló drámákat és konfliktusok egy népszerű brit tévésorozathoz hasonlította.

Harry herceg egy szappanoperához hasonlította az életet a királyi családban / Fotó: AFP

A 41 éves sussexi herceg nemrég vendégként és előadóként vett részt a Brit-Amerikai Üzleti Tanács 65. alkalommal megrendezett, éves karácsonyi ebédjén, amelyet december 5-én, pénteken tartottak a kaliforniai Santa Monicában. A beszédében Harry a királyi családban töltött időt egy mára különösen ikonikussá vált brit tévéműsorhoz hasonlította.

Az emberek néha megkérdezik, hogy a királyi családban felnőni olyan volt-e, mint Julian Fellowes Downton Abbey című sorozatában. Igen, csak épp ezek közül a világok közül az egyik tele van drámával, intrikával, elegáns vacsorákkal és amerikaiakkal kötött házasságokkal – a másik pedig egy tévésorozat

- jegyezte meg tréfásan Harry, aki ezután arra is kitért, hogy ez volt első karácsonyi buli, amin egy ideje részt vett, majd komolyabb gondolatokat is megosztott arról, milyen brit állampolgárként az Egyesült Államokban élni.

Számomra a brit mivolt nem arról szól, hogy hol állsz fizikai mivoltodban, hanem arról, hogy mit képviselsz

– mondta el Harry, a People beszámolója szerint.

A sussexi herceg egyébként nem sokkal korábban már megmutatta a humorosabb oldalát, miután meglepetésvendégként szerepelt a The Late Show with Stephen Colbert című műsorban, ahol Harry kiparodizálta a karácsonykor népszerű romantikus filmeket. Sussex hercege ekkor azzal viccelődött, hogy eltévedt, miközben egy meghallgatást keresett egy karácsonyi romantikus vígjáték hercegének eljátszására.

Ti, amerikaiak, megszállottjai vagytok a karácsonyi filmeknek, és egyértelműen a királyi családnak, szóval miért ne?

- tette fel a kérdést Harry.