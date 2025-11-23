RETRO RÁDIÓ

Nevetések, könnyek és pajkos megjegyzések: ezek voltak a Sztárban Sztár All Stars legjobb pillanatai!

Ezúttal is kitettek magukért a versenyzők. Mutatjuk a Sztárban Sztár All Stars emlékezetes pillanatait!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.23.
Sztárban Sztár All Stars galéria emlékezetes

Újabb elképesztően izgalmas és felemelő adással tért vissza a Sztárban Sztár All Stars. Az izgalmak egyre csak fokozódtak, hiszen ma este már az elődöntőbe jutás volt a tét, így a versenyzők mindent megtettek azért, hogy lenyűgözzék a zsűrit és a nézőket egyaránt, mialatt kétszer is színpadra léptek. Volt itt minden: nagy nevetések, nagy sírások és pajzán megjegyzések.

G_R_8382
Ezúttal is remek volt a hangulat a Sztárban Sztár All Starsban /Fotó:  Metropol

Mutatjuk a Sztárban Sztár All Stars 12. adásának lehengerlő pillanatait!

Sztárban Sztár All Stars: ezek voltak a 12. adás legjobb pillanatai

fotótegnap, 23:37

 

 

