Nevetések, könnyek és pajkos megjegyzések: ezek voltak a Sztárban Sztár All Stars legjobb pillanatai!
Ezúttal is kitettek magukért a versenyzők. Mutatjuk a Sztárban Sztár All Stars emlékezetes pillanatait!
Újabb elképesztően izgalmas és felemelő adással tért vissza a Sztárban Sztár All Stars. Az izgalmak egyre csak fokozódtak, hiszen ma este már az elődöntőbe jutás volt a tét, így a versenyzők mindent megtettek azért, hogy lenyűgözzék a zsűrit és a nézőket egyaránt, mialatt kétszer is színpadra léptek. Volt itt minden: nagy nevetések, nagy sírások és pajzán megjegyzések.
Mutatjuk a Sztárban Sztár All Stars 12. adásának lehengerlő pillanatait!
