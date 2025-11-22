Erre senki sem számított: ismét egy hatalmas tehetség távozott a Megasztárból

Ötödik élő show-jával tért vissza a Megasztár szombat este. Az előző hét után ezúttal is sokáig kétségek közt maradtak a nézők: míg legutóbb az egyik versenyzőt, Ádám Attilát akarta az édesapja kivenni a tehetségkutatóból, addig most Curtis döntött úgy, nem folytatja a műsort. Az utolsó pillanatban azonban mégis megjelent.

Két tehetség is távozott a Megasztárból / Fotó: TV2

Két versenyző távozott a Megasztárból

A tehetségkutató feltörekvő énekesei ezúttal is kitettek magukért, ennek ellenére a mai esti elődöntőből is távoznia kellett valakinek - mi több, két tehetség számára is véget ért a vetélkedő. Az első körös szavazás lezárását követően Szabó Kamilla Lilla, Tóth Gabi csapatának utolsó versenyzője esett ki, majd ezután a tehetségek egy második produkcióval léptek színpadra.

Lengyel Johanna - aki mindenkit megríkatott a második előadásával -, és Kredl Olívia jutott tovább egyenesen a jövő heti döntőbe, így veszélyzónába került Bíró Csongor, Ádám Attila és P.YF.U.

A második szavazás lezárása után Ádám Attila és P.Y.F.U jutott tovább.

A Megasztár ötödik élő show-jának második kiesője tehát Bíró Csongor.