RETRO RÁDIÓ

Erre senki sem számított: ismét egy hatalmas tehetség távozott a Megasztárból

Az ötödik élő show-ban két versenyző is távozni kényszerült. Mutatjuk, ki esett ki másodikként a Megasztárból!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.22.
Módosítva: 2025.11.22.
Megasztár kiesés show

Ötödik élő show-jával tért vissza a Megasztár szombat este. Az előző hét után ezúttal is sokáig kétségek közt maradtak a nézők: míg legutóbb az egyik versenyzőt, Ádám Attilát akarta az édesapja kivenni a tehetségkutatóból, addig most Curtis döntött úgy, nem folytatja a műsort. Az utolsó pillanatban azonban mégis megjelent.

Megasztár logo
Két tehetség is távozott a Megasztárból / Fotó: TV2

Két versenyző távozott a Megasztárból

A tehetségkutató feltörekvő énekesei ezúttal is kitettek magukért, ennek ellenére a mai esti elődöntőből is távoznia kellett valakinek - mi több, két tehetség számára is véget ért a vetélkedő. Az első körös szavazás lezárását követően Szabó Kamilla Lilla, Tóth Gabi csapatának utolsó versenyzője esett ki, majd ezután a tehetségek egy második produkcióval léptek színpadra.

Lengyel Johanna - aki mindenkit megríkatott a második előadásával -, és Kredl Olívia jutott tovább egyenesen a jövő heti döntőbe, így veszélyzónába került Bíró Csongor, Ádám Attila és P.YF.U. 

A második szavazás lezárása után Ádám Attila és P.Y.F.U jutott tovább.

A Megasztár ötödik élő show-jának második kiesője tehát Bíró Csongor.

G_R_8185
Emelt fővel távozott Bíró Csongor / Fotó:  Metropol

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu