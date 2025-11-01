Mariah Carey óriási bejelentést tett

Az amerikai énekesnő 31 évvel ezelőtt készítette el Merry Christmas, azaz Boldog karácsonyt! című ünnepi lemezét, rajta a megkerülhetetlen All I Want For Christmas Is You című karácsonyi slágerrel, mely azóta minden karácsonyi szezonban meghatározó dal. Mariah Carey több karácsonyi koncertturnét is bevállalt már, 2019 óta pedig – hagyományt teremtve – „It's Time!”, azaz Itt az idő! felkiáltással és újabb meg újabb videóval nyitja meg az ünnepi szezont.

Mariah Carey idén novemberben is megnyitotta az ünnepi szezont (Fotó: NurPhoto via AFP)

Elkészült az énekesnő sorrendben hetedik It's Time! videója. Mariah Carey az eddigi videókban többnyire vicces módon nyitotta meg a karácsonyi szezont. Volt, amikor a Mikulás hívta fel, máskor „ünnepi baseballütővel” verte szét a halloweent, hogy teret adjon a karácsonynak, ám a legemlékezetesebb mind közül a 2023-as videó, melyben egy hatalmas jégtömbből próbálják kiolvasztani, de végül hajszárító helyet az énekhangja az, ami megszabadítja a jégpáncéltól.

Mariah Carey pár napja a YouTube-csatornáján tette közzé azt a felvezető videót, melyben hiába zargatták, hogy bejelentse a karácsonyi szezon kezdetét. Újra meg újra azzal érvelt: még nincs itt az ideje. Ebből pedig tudni lehetett, hogy idén is jön It's Time! videó!

S tényleg! Mariah Carey 2025-ben is egyedi videóval nyitotta meg a karácsonyi szezont, mely ugyan nem múlja felül a jégtömbös verziót, de kétségtelenül látványosra sikerült. Íme: