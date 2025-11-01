Mariah Carey óriási bejelentést tett
Hiába zargatták, sokáig nemet mondott az énekesnő. Mariah Carey mostani bejelentésére rengetegen vártak.
Az amerikai énekesnő 31 évvel ezelőtt készítette el Merry Christmas, azaz Boldog karácsonyt! című ünnepi lemezét, rajta a megkerülhetetlen All I Want For Christmas Is You című karácsonyi slágerrel, mely azóta minden karácsonyi szezonban meghatározó dal. Mariah Carey több karácsonyi koncertturnét is bevállalt már, 2019 óta pedig – hagyományt teremtve – „It's Time!”, azaz Itt az idő! felkiáltással és újabb meg újabb videóval nyitja meg az ünnepi szezont.
Mariah Carey 2025 november 1-jén is megnyitotta a karácsonyi szezont
Elkészült az énekesnő sorrendben hetedik It's Time! videója. Mariah Carey az eddigi videókban többnyire vicces módon nyitotta meg a karácsonyi szezont. Volt, amikor a Mikulás hívta fel, máskor „ünnepi baseballütővel” verte szét a halloweent, hogy teret adjon a karácsonynak, ám a legemlékezetesebb mind közül a 2023-as videó, melyben egy hatalmas jégtömbből próbálják kiolvasztani, de végül hajszárító helyet az énekhangja az, ami megszabadítja a jégpáncéltól.
Mariah Carey pár napja a YouTube-csatornáján tette közzé azt a felvezető videót, melyben hiába zargatták, hogy bejelentse a karácsonyi szezon kezdetét. Újra meg újra azzal érvelt: még nincs itt az ideje. Ebből pedig tudni lehetett, hogy idén is jön It's Time! videó!
S tényleg! Mariah Carey 2025-ben is egyedi videóval nyitotta meg a karácsonyi szezont, mely ugyan nem múlja felül a jégtömbös verziót, de kétségtelenül látványosra sikerült. Íme:
