Lelőtték az énekesnőt, ez volt az utolsó posztja

Borzalmas hír érkezett a zene rajongói számára, lelőtték az énekesnőt, Maria De La Rosát. A gyönyörű, fiatal énekesnő egy lövöldözésben vesztette életét, a rendőrség szerint gyanús körülmények lengik körbe a nő halálát.

Lelőtték az énekesnőt, a rajongói teljesen összetörtek Fotó: Carolina/Unsplash/Képünk illusztráció

Mindenki megdöbbent, lelőtték az énekesnőt

Maria De La Rosa, a mindössze 22 éves amerikai énekesnő – aki DELAROSA művésznéven vált ismertté – tragikus körülmények között vesztette életét. A fiatal, tehetséges előadó egy lövöldözés áldozata lett, a hír sokkolta rajongóit.

A tragédia november 22-én történt Los Angelesben, ahol a hatóságok három áldozatot azonosítottak, köztük az énekesnőt. A rendőrség helyi idő szerint hajnali fél kettő körül kapott bejelentést arról, hogy lövöldözés zajlik a Bryant Street közelében.

A nyomozást segítő szemtanúk elmondása szerint két férfi közelítette meg az utcában parkoló járművet, majd több lövést adott le a kocsi irányába. A rendőrség közlése szerint DELAROSA is a járműben tartózkodott, ahol több találat érte, később egy közeli kórházban halt bele a sérüléseibe. A másik két sérült a történtek másnapján is kritikus állapotban volt.

Különösen szívszorító, hogy az énekesnő utolsó bejegyzésében még arra utalt, hogy új zenével készül meglepni követőit. Legutóbbi dala augusztusban jelent meg, rajongóit megviselte, hogy a pályája elején járó, ígéretes fiatal művész ilyen váratlanul hunyt el.

A rendőrség nagy erőkkel folytatja a nyomozást, a támadás indítéka egyelőre ismeretlen. A hatóságok intenzíven keresik az elkövetőket, de eddig még nem sikerült azonosítani vagy elfogni a felelősöket – írja a People.