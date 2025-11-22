Tragikus vég: az öt éve elkapott Covid végzett az énekesnővel
Egy népszerű énekesnő tragikusan elhunyt, miután öt évvel ezelőtt elkapta a Covid-19-et.
Eva Rodrigues Praia Walkey közel öt éven át küzdött a Covid szörnyű utóhatásaival, mielőtt a héten elhunyt. Súlyos szövődményekkel küzdött, amelyek a betegséghez köthetők, és évekig kapott kezelést.
Évekig küzdött a Covid utóhatásaival - tragikus véget ért a sztár története
Eva egy kimerítő egy év és két hónapot töltött kórházban, mielőtt 2022 márciusában hazabocsátották. Ezután otthonában folytatta a rendszeres kezelést, miközben rokonai és barátai szerveztek támogatást, imádkoztak érte, és kampányokat indítottak a felépülésének elősegítésére.
A sztár tragikusan november 18-án, kedden hunyt el Manausban, Brazíliában.
Családja megerősítette, hogy testét tegnap helyezték el a Manaus központjában található temetkezési intézetben. Az énekesnő Covid-19 utóhatásaival folytatott küzdelme nemzeti figyelmet kapott hosszú kórházi tartózkodása alatt, amely időszak alatt világra hozta fiát is.
Eva hatéves korában kezdte énekesi pályafutását helyi templomokban. Később a város nagyobb színpadain lépett fel, és más államokban is turnézott. Barátai és rajongói elárasztották a sztár közösségi oldalait, megemlékezéseket posztolva a halálhír bejelentése után:
Megrendít, mert nekem is súlyos Covidom volt, lemondtak rólam, és alig vannak utóhatásaim. Amikor látok valakit, aki így küzd, eszembe jut, min mentem keresztül
- írta egy nő.
Egy másik rajongó hozzátette:
Nézd ezt a történetet a hitről, a szeretetről és az állhatatosságról azoknak, akik soha nem hagyták abba a Covid elleni harcot, még amikor minden reményvesztettnek tűnt.
Utolsó videójában kórházi ágyban fekszik, zenét hallgat, és családjával tölti az értékes pillanatokat - számolt be róla a The Sun.
