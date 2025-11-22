Tragikus vég: az öt éve elkapott Covid végzett az énekesnővel

Eva Rodrigues Praia Walkey közel öt éven át küzdött a Covid szörnyű utóhatásaival, mielőtt a héten elhunyt. Súlyos szövődményekkel küzdött, amelyek a betegséghez köthetők, és évekig kapott kezelést.

Az öt éve elkapott Covid végzett az énekesnővel Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Évekig küzdött a Covid utóhatásaival - tragikus véget ért a sztár története

Eva egy kimerítő egy év és két hónapot töltött kórházban, mielőtt 2022 márciusában hazabocsátották. Ezután otthonában folytatta a rendszeres kezelést, miközben rokonai és barátai szerveztek támogatást, imádkoztak érte, és kampányokat indítottak a felépülésének elősegítésére.

A sztár tragikusan november 18-án, kedden hunyt el Manausban, Brazíliában.

Családja megerősítette, hogy testét tegnap helyezték el a Manaus központjában található temetkezési intézetben. Az énekesnő Covid-19 utóhatásaival folytatott küzdelme nemzeti figyelmet kapott hosszú kórházi tartózkodása alatt, amely időszak alatt világra hozta fiát is.

Eva hatéves korában kezdte énekesi pályafutását helyi templomokban. Később a város nagyobb színpadain lépett fel, és más államokban is turnézott. Barátai és rajongói elárasztották a sztár közösségi oldalait, megemlékezéseket posztolva a halálhír bejelentése után:

Megrendít, mert nekem is súlyos Covidom volt, lemondtak rólam, és alig vannak utóhatásaim. Amikor látok valakit, aki így küzd, eszembe jut, min mentem keresztül

- írta egy nő.

Egy másik rajongó hozzátette:

Nézd ezt a történetet a hitről, a szeretetről és az állhatatosságról azoknak, akik soha nem hagyták abba a Covid elleni harcot, még amikor minden reményvesztettnek tűnt.

Utolsó videójában kórházi ágyban fekszik, zenét hallgat, és családjával tölti az értékes pillanatokat - számolt be róla a The Sun.