RETRO RÁDIÓ

Tragikus vég: az öt éve elkapott Covid végzett az énekesnővel

Egy népszerű énekesnő tragikusan elhunyt, miután öt évvel ezelőtt elkapta a Covid-19-et.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.22.
Covid-19 család küzdelem sztár énekesnő

Eva Rodrigues Praia Walkey közel öt éven át küzdött a Covid szörnyű utóhatásaival, mielőtt a héten elhunyt. Súlyos szövődményekkel küzdött, amelyek a betegséghez köthetők, és évekig kapott kezelést.

Az öt éve elkapott Covid végzett az énekesnővel
Az öt éve elkapott Covid végzett az énekesnővel Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Évekig küzdött a Covid utóhatásaival - tragikus véget ért a sztár története

Eva egy kimerítő egy év és két hónapot töltött kórházban, mielőtt 2022 márciusában hazabocsátották. Ezután otthonában folytatta a rendszeres kezelést, miközben rokonai és barátai szerveztek támogatást, imádkoztak érte, és kampányokat indítottak a felépülésének elősegítésére.

A sztár tragikusan november 18-án, kedden hunyt el Manausban, Brazíliában.

Családja megerősítette, hogy testét tegnap helyezték el a Manaus központjában található temetkezési intézetben. Az énekesnő Covid-19 utóhatásaival folytatott küzdelme nemzeti figyelmet kapott hosszú kórházi tartózkodása alatt, amely időszak alatt világra hozta fiát is. 

Eva hatéves korában kezdte énekesi pályafutását helyi templomokban. Később a város nagyobb színpadain lépett fel, és más államokban is turnézott. Barátai és rajongói elárasztották a sztár közösségi oldalait, megemlékezéseket posztolva a halálhír bejelentése után:

Megrendít, mert nekem is súlyos Covidom volt, lemondtak rólam, és alig vannak utóhatásaim. Amikor látok valakit, aki így küzd, eszembe jut, min mentem keresztül

- írta egy nő.

Egy másik rajongó hozzátette: 

Nézd ezt a történetet a hitről, a szeretetről és az állhatatosságról azoknak, akik soha nem hagyták abba a Covid elleni harcot, még amikor minden reményvesztettnek tűnt.

Utolsó videójában kórházi ágyban fekszik, zenét hallgat, és családjával tölti az értékes pillanatokat - számolt be róla a The Sun.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu