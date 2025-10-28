Fegyveres férfi fenyegette a rendőröket, felkavaró, amit a házában találtak

A rendőrség egy idős nő jóléte felől érdeklődött, amikor megtalálták a ház előtt a nő felnőtt fiát. A fegyveres férfi megfenyegette a rendőröket, a feszült helyzet végül tragédiával végződött: a rendőrök lelőtték a veszélyes férfit és borzalmas dolgot találtak a házában.

Fegyveres férfi állta el a rendőrök útját / Fotó: police.hu / police.hu

Ártalmatlanítani kellett a fegyveres férfit, mielőtt beléptek a házba

A rendőrök a férfi idős édesanyját keresték, de a pisztollyal hadonászó férfi nem akarta beengedni őket a házba. A rendőrök nem tehettek más, lelőtték a férfit.

Amikor a rendőrök a helyszínre érkeztek, azonnal egy fegyveres férfi fogadta őket és lövöldözés tört ki a rendőreink és a férfi között, akit lelőttek.

A lövöldözés után beléptek az otthonba és megtalálták az idős nő holttestét. A nő barátai már napok óta nem hallottak felőle és aggódtak érte, ezért értesítették a rendőrséget.

A holttest állapotából következtetve a nő napok óta halott lehetett. A nyomozás jelenleg is folyik, még nem hozták nyilvánosságra az édesanya és a fia személyazonosságát és a nő halálának okát.

A Cherokee megyei seriff kapitánya elmondta, hogy a lövöldözésben egy seriffhelyettes is megsérült, akit egy helyi kórházban láttak el, majd hazaengedték. A sérüléseiről nem osztottak meg több információt, de ha nem tartották a kórházban, akkor valószínűleg könnyebb sérüléseket szenvedett - írja a Crimeonline.