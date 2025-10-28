Fegyveres férfi fenyegette a rendőröket, felkavaró, amit a házában találtak
A rendőrök a férfi édesanyját keresték.
A rendőrség egy idős nő jóléte felől érdeklődött, amikor megtalálták a ház előtt a nő felnőtt fiát. A fegyveres férfi megfenyegette a rendőröket, a feszült helyzet végül tragédiával végződött: a rendőrök lelőtték a veszélyes férfit és borzalmas dolgot találtak a házában.
Ártalmatlanítani kellett a fegyveres férfit, mielőtt beléptek a házba
A rendőrök a férfi idős édesanyját keresték, de a pisztollyal hadonászó férfi nem akarta beengedni őket a házba. A rendőrök nem tehettek más, lelőtték a férfit.
Amikor a rendőrök a helyszínre érkeztek, azonnal egy fegyveres férfi fogadta őket és lövöldözés tört ki a rendőreink és a férfi között, akit lelőttek.
A lövöldözés után beléptek az otthonba és megtalálták az idős nő holttestét. A nő barátai már napok óta nem hallottak felőle és aggódtak érte, ezért értesítették a rendőrséget.
A holttest állapotából következtetve a nő napok óta halott lehetett. A nyomozás jelenleg is folyik, még nem hozták nyilvánosságra az édesanya és a fia személyazonosságát és a nő halálának okát.
A Cherokee megyei seriff kapitánya elmondta, hogy a lövöldözésben egy seriffhelyettes is megsérült, akit egy helyi kórházban láttak el, majd hazaengedték. A sérüléseiről nem osztottak meg több információt, de ha nem tartották a kórházban, akkor valószínűleg könnyebb sérüléseket szenvedett - írja a Crimeonline.
