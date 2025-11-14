RETRO RÁDIÓ

Királyi család: bőrrel borított vécéülőkét kapott Károly

Elképesztő sztori is jár a nem mindennapi ajándék mellé. Ki hinné, hogy ilyesmi történhet a királyi család berkein belül?!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.14. 14:30
királyi család Károly király Anna hercegnő vicces születésnap ajándék

Rendkívüli nap ez a mai, ugyanis november 14-én ünnepli 77. születésnapját a brit monarchia feje, Károly király. A királyi család minden bizonnyal már jó előre készült a jeles eseményre. Bár azt nem tudni pontosan,, mivel tölti születésnapját az uralkodó, de Kamilla királyné végig mellette lesz.

Királyi család
A királyi család Károly király születésnapját ünnepli november 14-én (Fotó: Fotó: Northfoto / hot! magazin)

A királyi család rendhagyó módon ünnepel

Valóságos rejtély lehet, hogy Károly király hogyan ünnepli születésnapját, ahogyan az is, mit fog kapni ajándékként. Érdekes tény, hogy a királyi család sem tér el a megszokott ajándékozási formától és bár azt gondolhatnánk, hogy náluk megszokott a luxusajándék, erről szó sincs.

Károly király és családja azonban inkább a humort helyezi előtérbe, mintsem a pénzt.

Jó példa erre, hogy pár éve Károlyt a nővére, Anna hercegnő egy nagyon szórakoztató ajándékkal lepte karácsonykor – számol be róla az Express.

Anna hercegnő egy bőr vécéülőkét ajándékozott a testvérének.

Úgy tudni, a vécéülőkét Károly akkor kapta, amikor még herceg vol,t és ezzel humorosan utaltak a királyi sorsára. Dickie Arbiter, a királyi sajtótitkár fedte fel a személyre szabott ajándék mögött rejlő poént.

Hogy hívtuk régen a vécét? Trónnak hívtuk. Menj és ülj a trónra! Itt van, megvan a saját trónod

– szólt Anna hercegnő üzenete a vécéülőke mellé. 

Visszatérve az uralkodó születésnapjára, a királyi család hivatalos oldalán köszöntötte Károly királyt: 

Ma 77 éves! 🎈 Köszönjük a kedves szavakat és jókívánságokat Őfelsége születésnapján.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu