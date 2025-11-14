Királyi család: bőrrel borított vécéülőkét kapott Károly

Rendkívüli nap ez a mai, ugyanis november 14-én ünnepli 77. születésnapját a brit monarchia feje, Károly király. A királyi család minden bizonnyal már jó előre készült a jeles eseményre. Bár azt nem tudni pontosan,, mivel tölti születésnapját az uralkodó, de Kamilla királyné végig mellette lesz.

A királyi család Károly király születésnapját ünnepli november 14-én (Fotó: Fotó: Northfoto / hot! magazin)

A királyi család rendhagyó módon ünnepel

Valóságos rejtély lehet, hogy Károly király hogyan ünnepli születésnapját, ahogyan az is, mit fog kapni ajándékként. Érdekes tény, hogy a királyi család sem tér el a megszokott ajándékozási formától és bár azt gondolhatnánk, hogy náluk megszokott a luxusajándék, erről szó sincs.

Károly király és családja azonban inkább a humort helyezi előtérbe, mintsem a pénzt.

Jó példa erre, hogy pár éve Károlyt a nővére, Anna hercegnő egy nagyon szórakoztató ajándékkal lepte karácsonykor – számol be róla az Express.

Anna hercegnő egy bőr vécéülőkét ajándékozott a testvérének.

Úgy tudni, a vécéülőkét Károly akkor kapta, amikor még herceg vol,t és ezzel humorosan utaltak a királyi sorsára. Dickie Arbiter, a királyi sajtótitkár fedte fel a személyre szabott ajándék mögött rejlő poént.

Hogy hívtuk régen a vécét? Trónnak hívtuk. Menj és ülj a trónra! Itt van, megvan a saját trónod

– szólt Anna hercegnő üzenete a vécéülőke mellé.

Visszatérve az uralkodó születésnapjára, a királyi család hivatalos oldalán köszöntötte Károly királyt: