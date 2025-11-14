Királyi család: bőrrel borított vécéülőkét kapott Károly
Elképesztő sztori is jár a nem mindennapi ajándék mellé. Ki hinné, hogy ilyesmi történhet a királyi család berkein belül?!
Rendkívüli nap ez a mai, ugyanis november 14-én ünnepli 77. születésnapját a brit monarchia feje, Károly király. A királyi család minden bizonnyal már jó előre készült a jeles eseményre. Bár azt nem tudni pontosan,, mivel tölti születésnapját az uralkodó, de Kamilla királyné végig mellette lesz.
A királyi család rendhagyó módon ünnepel
Valóságos rejtély lehet, hogy Károly király hogyan ünnepli születésnapját, ahogyan az is, mit fog kapni ajándékként. Érdekes tény, hogy a királyi család sem tér el a megszokott ajándékozási formától és bár azt gondolhatnánk, hogy náluk megszokott a luxusajándék, erről szó sincs.
Károly király és családja azonban inkább a humort helyezi előtérbe, mintsem a pénzt.
Jó példa erre, hogy pár éve Károlyt a nővére, Anna hercegnő egy nagyon szórakoztató ajándékkal lepte karácsonykor – számol be róla az Express.
Anna hercegnő egy bőr vécéülőkét ajándékozott a testvérének.
Úgy tudni, a vécéülőkét Károly akkor kapta, amikor még herceg vol,t és ezzel humorosan utaltak a királyi sorsára. Dickie Arbiter, a királyi sajtótitkár fedte fel a személyre szabott ajándék mögött rejlő poént.
Hogy hívtuk régen a vécét? Trónnak hívtuk. Menj és ülj a trónra! Itt van, megvan a saját trónod
– szólt Anna hercegnő üzenete a vécéülőke mellé.
Visszatérve az uralkodó születésnapjára, a királyi család hivatalos oldalán köszöntötte Károly királyt:
Ma 77 éves! 🎈 Köszönjük a kedves szavakat és jókívánságokat Őfelsége születésnapján.
