Kitálalt a szakértő: miatta foszthatták meg András herceget a címeitől, durva, ha ez igaz

Egy vezető királyi szakértő szerint Kamilla királyné állhat a kegyvesztett András herceg ügyének hátterében és ő lehet az oka, hogy megfosztották Sarah Ferguson volt férjét címeitől, rangjaitól és el kell költöznie.

Kamilla királyné állhat a botrány hátterében Fotó: Northfoto / hot! magazin

Kamilla királyné miatt lehet igazán kegyvesztett András herceg

Károly király felesége, a 77 éves Kamilla királyné, aki éveket szentelt a bántalmazás, kényszerítő kontroll és a szexuális erőszak áldozatainak támogatására, rendkívül megdöbbentette a herceg Jeffrey Epstein szexuális bűnözőhöz fűződő kapcsolata.

Azzal, hogy Károly király nyilatkozatán az ő neve is szerepel, azt jelenti, hogy teljes vállszélességgel mellette áll a kérdésben. „Szerintem ez a rész rendkívül fontos volt a nyilatkozatban. Kamillát kifejezetten azért említették meg, hogy a figyelem határozottan az áldozatokra és a túlélőkre irányuljon. Sőt, nemcsak megemlítették – szimbolikusan a király mellett állt, elszántan jelezve, hogy a legfontosabbak azok a fiatal nők és gyerekek, akiket Jeffrey Epstein emberkereskedelmének estek áldozatul” - idézi az Express a BBC korábbi királyi tudósítóját Jennie Bond-ot.

Elmondása szerint szokatlan, hogy egy ilyen nagy súlyú nyilatkozatot a király és a királyné nevében is kiadjanak. De a kérdés Kamilla királynéhez közel áll. A palota üzenete a Refuge nevű családon belüli erőszak elleni jótékonysági szervezetnél is visszhangra talált, amelyet az uralkodó felesége már több mint egy évtizede támogat.

Rendkívül hatásos, hogy a túlélőket ilyen közvetlenül ismerik el egy palotai nyilatkozatban. Amikor a vezetők empátiát mutatnak, és egyértelművé teszik, hogy gondolataik az áldozatokkal és a túlélőkkel vannak, az segít megtörni a hallgatást és a megbélyegzést, amely sajnos túl gyakran övezi a bántalmazást

- nyilatkozta a szervezet vezérigazgatója, Gemma Sherrington.

A királyné teljes mértékben együtt érez a közvélemény érzéseivel és mellettük áll. Azt is elmondta a szakértő, hogy András herceg hiába vallja ártatlannak magát, a tény, hogy ilyen hosszú ideje kapcsolatban áll a bűnözővel mérgező a királyi család számára.