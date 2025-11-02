RETRO RÁDIÓ

Kitálalt a szakértő: miatta foszthatták meg András herceget a címeitől, durva, ha ez igaz

Nem akárki állhat az ügy középpontjában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.02. 10:30
Kamilla királyné András herceg királyi család

Egy vezető királyi szakértő szerint Kamilla királyné állhat a kegyvesztett András herceg ügyének hátterében és ő lehet az oka, hogy megfosztották Sarah Ferguson volt férjét címeitől, rangjaitól és el kell költöznie.

Kamilla királyné
Kamilla királyné állhat a botrány hátterében Fotó: Northfoto / hot! magazin

Kamilla királyné miatt lehet igazán kegyvesztett András herceg

Károly király felesége, a 77 éves Kamilla királyné, aki éveket szentelt a bántalmazás, kényszerítő kontroll és a szexuális erőszak áldozatainak támogatására, rendkívül megdöbbentette a herceg Jeffrey Epstein szexuális bűnözőhöz fűződő kapcsolata.

Azzal, hogy Károly király nyilatkozatán az ő neve is szerepel, azt jelenti, hogy teljes vállszélességgel mellette áll a kérdésben. „Szerintem ez a rész rendkívül fontos volt a nyilatkozatban. Kamillát kifejezetten azért említették meg, hogy a figyelem határozottan az áldozatokra és a túlélőkre irányuljon. Sőt, nemcsak megemlítették – szimbolikusan a király mellett állt, elszántan jelezve, hogy a legfontosabbak azok a fiatal nők és gyerekek, akiket Jeffrey Epstein emberkereskedelmének estek áldozatul” - idézi az Express a BBC korábbi királyi tudósítóját Jennie Bond-ot.

Elmondása szerint szokatlan, hogy egy ilyen nagy súlyú nyilatkozatot a király és a királyné nevében is kiadjanak. De a kérdés Kamilla királynéhez közel áll. A palota üzenete a Refuge nevű családon belüli erőszak elleni jótékonysági szervezetnél is visszhangra talált, amelyet az uralkodó felesége már több mint egy évtizede támogat.

Rendkívül hatásos, hogy a túlélőket ilyen közvetlenül ismerik el egy palotai nyilatkozatban. Amikor a vezetők empátiát mutatnak, és egyértelművé teszik, hogy gondolataik az áldozatokkal és a túlélőkkel vannak, az segít megtörni a hallgatást és a megbélyegzést, amely sajnos túl gyakran övezi a bántalmazást

- nyilatkozta a szervezet vezérigazgatója, Gemma Sherrington.

A királyné teljes mértékben együtt érez a közvélemény érzéseivel és mellettük áll. Azt is elmondta a szakértő, hogy András herceg hiába vallja ártatlannak magát, a tény, hogy ilyen hosszú ideje kapcsolatban áll a bűnözővel mérgező a királyi család számára.

„Tudjuk, hogy Kamillát mindig is érdekelte a férje munkája és gondolatai. Időnként véleményezőként is számított rá – gyakran felolvasta neki beszédeit egy-egy esemény előtt. Nagyon valószínű, hogy ennek a nyilatkozatnak a mögöttes üzenetében is szerepe volt” - mondja Jennie Bond.

Hozzátette, hogy mindezek ellenére végül is a király volt az, aki kardot ragadott és megfosztotta Andrást címeitől és otthonától. A volt yorki herceg nevét és korábbi „York hercege” címét hivatalosan is törölték a Roll of the Peerage-ből – ez az Anglia, Skócia, Írország, Nagy-Britannia és az Egyesült Királyság nemesi rangjainak nyilvános nyilvántartása.

 

