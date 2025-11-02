Házasság első látásra: ezt jól kisütötte a műsor sztárja

A TV2 nagy sikerű realityje, a Házasság első látásra egyik legismertebb szereplője, a közösségi médiában kiemelkedően aktív Dávid Petra idén is elképesztően egyszerű és zseniálisan ötletes gasztromegoldással lepte meg követőit az Instagram-oldalán. Andris egykori felesége már 2024-ben is ütős receptekkel lepte meg híveit, ilyen volt az őszi fekete körmű ujjacskák partifalatka és a karácsonyi falatkája, idén pedig egy újabb ötletet osztott meg.

Petra és Andris még a Házasság első látásra évadának vége előtt búcsút intett egymásnak (Fotó: tv2)

A Házasság első látásra sztárjának boszorkánykonyhájából újabb őszi recept került ki

„Ha valami igazán krémes, mégis egészséges finomságra vágysz, próbáld ki ezt a sütőtök–camembert párost – tökéletes harmónia az édes és sós ízek között. A sütőtök puha, karamellizált állaga gyönyörűen passzol a camembert lágy krémességéhez… egy falat, és azonnal őszi hangulatba kerülsz.” – írta Dávid Petra az Instagram-oldalán közzétett videó mellé. A felvétel magáért beszél, ahogy Petra a félbevágott, jórészt kikapart közepű sütőtökbe camembert darabkákat és tökmagot szór, az egészet meglocsolja némi olajjal és beteszi a sütőbe sülni, majd jóízűen belekóstol a végeredménybe, az 10 pontos kedvcsináló!

