Házasság első látásra: ezt jól kisütötte a műsor sztárja

Tökéletes az időzítés. A Házasság első látásra sztárja megint mindenkit meglepett.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.11.02. 06:30
Házasság első látásra sütőtök camembert sajt ősz

A TV2 nagy sikerű realityje, a Házasság első látásra egyik legismertebb szereplője, a közösségi médiában kiemelkedően aktív Dávid Petra idén is elképesztően egyszerű és zseniálisan ötletes gasztromegoldással lepte meg követőit az Instagram-oldalán. Andris egykori felesége már 2024-ben is ütős receptekkel lepte meg híveit, ilyen volt az őszi fekete körmű ujjacskák partifalatka és a karácsonyi falatkája, idén pedig egy újabb ötletet osztott meg.

petra andris, Házasság első látásra
Petra és Andris még a Házasság első látásra évadának vége előtt búcsút intett egymásnak (Fotó: tv2)

A Házasság első látásra sztárjának boszorkánykonyhájából újabb őszi recept került ki

„Ha valami igazán krémes, mégis egészséges finomságra vágysz, próbáld ki ezt a sütőtök–camembert párost – tökéletes harmónia az édes és sós ízek között. A sütőtök puha, karamellizált állaga gyönyörűen passzol a camembert lágy krémességéhez… egy falat, és azonnal őszi hangulatba kerülsz.” – írta Dávid Petra az Instagram-oldalán közzétett videó mellé. A felvétel magáért beszél, ahogy Petra a félbevágott, jórészt kikapart közepű sütőtökbe camembert darabkákat és tökmagot szór, az egészet meglocsolja némi olajjal és beteszi a sütőbe sülni, majd jóízűen belekóstol a végeredménybe, az 10 pontos kedvcsináló!

Nézd meg a videót, és próbáld ki te is ezt a receptet!

 

