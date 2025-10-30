Házasság első látásra: „A kanapéról könnyű kritizálni” – reagált a beszólásokra a műsor sztárja

Elképesztő erőről és kitartásról tett tanúbizonyságot a Házasság első látásra című reality egykori sztárja, Dávid Petra. Amióta visszatért a versenyzéshez, meg sem áll, folyamatosan gyűjti az érmeket, amelyekből már kész arzenálja lehet.

A Házasság első látásra Dávid Petrája kőkeményen edzi magát (Fotó: Polyák Attila)

A Házasság első látásra sztárja szerint a sport nem vesz el a nőiességből

Dávid Petra közösségi oldalán önazonos és kritikus személyiség, aki kiáll a női sportolók mellett, és ha kell, megmondja a kendőzetlen véleményét.

„Ez a sport nem elvesz a nőiességből – épp ellenkezőleg. Megtanít erősnek lenni, kitartónak, fegyelmezettnek, és közben megőrizni mindazt, ami igazán nővé tesz: a tartást, a finomságot, az önbizalmat” – írta a Házasság első látásra egykori szereplője.

Petra éjt nappallá téve edz azért, hogy eredményeket érjen el, és erőfeszítéseit káprázatos alakja is igazolja. Erejét és kitartását már számtalan alkalommal láthattuk. Ám sokak számára így sem megnyerő. Nekik üzent:

Sokan azt hiszik, hogy az izmosság férfias. Azok mondják ezt, akik sosem érezték, milyen érzés kemény munkával formálni a saját testedet.

Szerinte mások nem látnak bele eléggé a folyamatba és abba, mit kell neki ezért tennie.

„A kanapéról könnyű kritizálni. De a színpadon állni, a határaidat újra és újra meghaladni – az bátorság. Ez a test nem túl sok. Ez a test eredmény, fegyelem és önszeretet. Izmosnak lenni nem ciki. Sportolni nem szégyen. Erősnek lenni – erény.”

A kommentszekció szabályosan megőrült a bejegyzése és a fotói láttán. Rajongói biztosították róla Petrát, hogy úgy tetszik nekik, ahogy van.

„Gyönyörű vagy, Petra”

„Gyönyörűségem”

– olvasható a hozzászólások között.