Eddig nem látott fotók kerültek elő: csodás esküvőn mondta ki az igent Emilio lánya

Kis Tina november 21-én mondta ki a boldogító igent. Emilio lánya szebb esküvőről talán nem is álmodhatott volna.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.22.
Kis Tina Emilio lánya esküvő Emilio

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, november 21-én férjhez ment Emilio lánya, Bangó Margit dédunokája, aki sajnálatos módon nem lehetett jelen a nagy napon, orvosi kezelés miatt. Kis Tinát a szerelme, Norbi, hat évvel ezelőtt jegyezte el az Eiffel torony lábánál. A polgári szertartásra Gyálon kerül sor, a Dubajból hozatott ruhában pompázó menyasszonyt pedig egy aranylimuzin vitte át Budapestre, az esküvői fotózás helyszínére, végül az este egy étteremben folytatódott - írta meg a Bors.

Férjhez ment Emilio lánya, aki hatalmas bejelentést tett a nagy napon / Fotó: Bors

Nagy bejelentést tett az esküvőn Emilio lánya

A Festetics Palotában érkezett az újabb hatalmas bejelentés: kis Tina egy ultrahangfelvételt megmutatva közölte, hogy gyermeket vár Norbitól, és már azt is tudni lehet, hogy hosszú idő után egy kisfiú érkezik a családba.

Nagyon hálás a szívünk, hiszen Isten legnagyobb ajándékát kaptuk meg az életünkben. Így lesz teljes a mi családunk, még nehéz elhinni, hogy szülők leszünk. Még nem tudatosult bennünk száz százalékosan egyikünkben sem, de ha ránézünk erre a képre, akkor azért mindig elolvadunk. Kisfiú lesz és Norbika lesz a neve

– árulták el a Borsnak a szerelmesek, a család pedig nagyon örül neki, hogy hosszú idő után egy kisfiú érkezik a családba.

Az esküvőn készült, eddig még nem látott fotókat IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

 

