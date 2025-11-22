RETRO RÁDIÓ

Meghökkentő részletek láttak napvilágot: ez történt Emilio lányával az első randi előtt.

Kis Tina a napokban mondta ki a boldogító igent. Emilio lánya hét éve alkot egy párt a szerelmével.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.22.
Bangó Margit Tina Emilio esküvő

November 21-én férjhez ment Emilio lánya, Bangó Margit dédunokája. Kis Tina egy káprázatos szertartás keretein belül ment hozzá szerelméhez, Norbihoz, akivel már hét éve vannak együtt. A szertartásra csak a Bors kapott meghívást, a család pedig egyedül azt sajnálta, hogy Bangó Margit orvosi kezelése miatt nem lehetett ott a nagy napon. A nagy nap örömét tovább fokozta az, amikor a menyasszony bejelentette, hogy gyermeket vár, egy kisfiút.

Férjhez ment Emilio és Tina lánya / Fotó: Bors

Tina és Emilio lánya meglepő családi sztorit mesélt a Borsnak

Az újdonsült feleség a Borsnak azt is elárulta, mi történt az első randi előtt.

Az én részemről ez egy barátságnak indult. Én akkor még nagyon kislány voltam, és anyu és a mama részéről is azt hallottam, hogy ha jön az a bizonyos valaki, akkor ő először velük fog beszélgetni. Épp ezért én féltem ettől az egész helyzettől. Amikor eljött az a pont, hogy a Norbi először elvitt engem randizni, mindenkitől nagyon jó reakciót kaptam. Egyedül a kishúgomtól, Vivientől kaptam olyat, hogy azt a mai napig emlegetem. Azt kérdezte, én hogy gondoltam azt, hogy randizni megyek, illetve kaptam tőle egy kisebb pofont is. Bár akkor még hét éves sem volt, és nagyon ragaszkodtunk egymáshoz

mesélte nevetve kis Tina a meghökkentő családi történetet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu