Meghökkentő részletek láttak napvilágot: ez történt Emilio lányával az első randi előtt.
Kis Tina a napokban mondta ki a boldogító igent. Emilio lánya hét éve alkot egy párt a szerelmével.
November 21-én férjhez ment Emilio lánya, Bangó Margit dédunokája. Kis Tina egy káprázatos szertartás keretein belül ment hozzá szerelméhez, Norbihoz, akivel már hét éve vannak együtt. A szertartásra csak a Bors kapott meghívást, a család pedig egyedül azt sajnálta, hogy Bangó Margit orvosi kezelése miatt nem lehetett ott a nagy napon. A nagy nap örömét tovább fokozta az, amikor a menyasszony bejelentette, hogy gyermeket vár, egy kisfiút.
Tina és Emilio lánya meglepő családi sztorit mesélt a Borsnak
Az újdonsült feleség a Borsnak azt is elárulta, mi történt az első randi előtt.
Az én részemről ez egy barátságnak indult. Én akkor még nagyon kislány voltam, és anyu és a mama részéről is azt hallottam, hogy ha jön az a bizonyos valaki, akkor ő először velük fog beszélgetni. Épp ezért én féltem ettől az egész helyzettől. Amikor eljött az a pont, hogy a Norbi először elvitt engem randizni, mindenkitől nagyon jó reakciót kaptam. Egyedül a kishúgomtól, Vivientől kaptam olyat, hogy azt a mai napig emlegetem. Azt kérdezte, én hogy gondoltam azt, hogy randizni megyek, illetve kaptam tőle egy kisebb pofont is. Bár akkor még hét éves sem volt, és nagyon ragaszkodtunk egymáshoz
– mesélte nevetve kis Tina a meghökkentő családi történetet.
