András herceg ismét felháborító dolgot tett

András herceg állítólag többször is megakadályozta, hogy olyan nyilatkozatokat adjanak ki róla, melyben ő támogatja a bántalmazás túlélőit. Károly király testvérét bár már megfosztotta címeitől, de a királyi családtagnak ennyi nem elég.

András herceg nem áll ki a bántalmazottak mellett / Fotó: AFP

A király csütörtökön megfosztotta András herceget a York hercege címétől és egyéb címeitől is, a Jeffrey Epstein-nel való kapcsolata miatt. Károly király és Kamilla királyné kifejezték legmélyebb együttérzésüket azok felé, akik a bántalmazás bármely formáját megtapasztalták.

A király és Kamilla egyik bizalmasa a The Sunday Times-nak elárulta, hogy az áldozatokra való utalásokat minden korábbi, a palotai tisztviselők által előkészített és a Buckingham-palota által kiadott nyilatkozatból kihúzták, miután András 2019-es interjúja a nyilvánosság elé került.

A néhai herceg erősen tagadja, hogy az egyik leghíresebb áldozatot Virginia Giuffre-t szexuálisan bántalmazta volna, annak ellenére, hogy a nő állítása szerint ez háromszor is megtörtént.

A palota bizalmasa elárulta, hogy a király elvesztette türelmét testvérével szemben és a döntés innentől kezdve nem a bizottságé, hanem kizárólag az övé. Régóta fontos tényező, hogy az áldozatok hallassák a hangjukat a történésekkel kapcsolatban, mivel Kamilla királynének és az edinburghi hercegnének is a szívügye a bántalmazás áldozatainak kampánya. A királyi család tudta mennyire haragos a közvélemény András felé és cselekedniük kellett.

2019-ben András herceg bejelentette, hogy visszavonul a közélettől, egy nyilatkozatban pedig megemlítette, hogy Jeffrey Epstein öngyilkossága számos megválaszolatlan kérdést hagyott az áldozatai számára.

Raja Krishnamoorthi demokrata képviselő a BBC Newsnight műsorában kijelentette, hogy szeretné, ha András tanúskodna a Kongresszus előtt, szerinte segítene a hírneve javításában.

Szerintem ez remek lehetőség lenne András számára, hogy tisztázza a nevét

- idézi a Mirror hasonló véleményen lévő Suhas Subramanyam képviselőt.

A londoni rendőrségen egyre nagyobb a nyomás, hogy rendesen kivizsgálják András ügyét. Mindeközben egyre nagyobb figyelem övezi a néhai yorki herceg életét, mivel közeleg elköltözésének dátuma, mikor végleg el kell hagynia neki és Sarah Fergusonnak is a Royal Lodge-ot, mely évtizedeken át otthonuk volt.