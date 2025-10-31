RETRO RÁDIÓ

Súlyos baleset rázta meg a királyi családot – Vilmos herceg aggódik

Több hete kórházi kezelés alatt áll Lady Sarah McCorquodale, a néhai Diana hercegné legidősebb testvére, miután komoly lovasbalesetet szenvedett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.31. 11:00
A 70 éves Lady Sarah McCorquodale állapotáról bátyja, Charles Spencer számolt be a napokban. Vilmos herceg és a királyi család is aggódik.

Vilmos herceg és Harry herceg aggódnak
Vilmos herceg és Harry herceg aggódnak – Fotó: Max Mumby/Indigo / Getty Images

Lady Sarah McCorquodale állapota aggasztja Vilmos herceget és Harry herceget

Lady Sarah McCorquodale, a brit arisztokrácia jól ismert tagja és Vilmos herceg nagynénje gyermekkora óta szenvedélyes lovas, azonban most csúnya balesetet szenvedett. Charles Spencer egy podcastadásban osztotta meg, hogy testvére egy hónappal ezelőtt súlyos balesetet szenvedett, amikor leesett a lováról, azóta folyamatos orvosi megfigyelés alatt tartják. Hozzátette, hogy nővére már kisgyermekként is határozott és temperamentumos volt, semmitől sem riadt vissza.

Lady Sarah McCorquodale szoros kapcsolatot ápol Vilmos és Harry herceggel. A baleset híre aggodalommal töltötte el a királyi családot, köztük Vilmos és Harry herceget is. Lady Sarah-t erős kötelék köti össze unokaöccseivel. 2021-ben Lady Sarah is jelen volt a megható eseményen, amikor a Kensington-palota kertjében felavatták Diana hercegné szobrát. Aznap a teljes Spencer család megjelent, Harry herceg pedig külön erre az alkalomra tért haza Kaliforniából.

A királyi család más fontos eseményeire is mindig meghívták: jelen volt, amikor Harry herceg és Meghan Markle fiát, Archie-t megkeresztelték Windsorban, és 2024-ben Vilmos herceget kísérte el egy hivatalos eseményre, amelyet egy katonai kiképzőintézményben tartottak – írja a Life.hu.

 

