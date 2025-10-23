RETRO RÁDIÓ

Tóth Gabi: ,,Soha nem volt ennyire fontos az összetartozás ereje"

A sztár elárulta, miért fontos számára a békemenet. Tóth Gabi szerint az emberek egyre inkább eltávolodnak egymástól.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 19:24
Módosítva: 2025.10.23. 19:27
Bohár Dánielnek adott is interjút adott Tóth Gabi énekesnő. A Megasztár zsűritagja is kint volt az október 23-ai Békemeneten.

Tóth Gabi is kint volt az október 23-ai Békemeneten. Fotó: MW

Tóth Gabi:,, Itt együtt dobbant a szívünk"

,,Gabi, miért jöttél el a békemenetre, miért fontos neked, hogy itt legyél ma?" - kérdezte tőle Bohár Dániel.

Egyrészt tisztelegni a hősök előtt, ezen a nemzeti ünnepen, október 23-án, és talán soha nem volt ennyire fontos az összetartozás ereje, az, hogy találkozzunk a valóságban. Ugye én Zebra DPK tag vagyok, és nem véletlenül, ugyanis minden erőmmel azon vagyok, hogy az álhírek ellen küzdjek. Én szerintem ami a legfontosabb, hogy személyesen tudjunk egymással beszélgetni, találkozni, mert valahogy a social média azt tette velünk, hogy megszakított a kommunikációt, a személyes kapcsolódásokat, és mindenkiről kialakul egy képünk így a social felületekből, és valahogy nem találkozunk, nem találnak össze a lelkek, és itt viszont három-négy évvel ezelőtt is úgy érzem, hogy együtt dobbant a szívünk

– árulta el az énekesnő.

 

