Szandinak megterhelő volt a Sztárban Sztár: „Az egész hetemre rányomta a bélyegét a karakter!”

A Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adása igazi érzelmi hullámvasút volt: a színpadon mindenki a maximumot próbálta nyújtani, ám az egyik legnagyobb figyelmet kétségtelenül Szandi előadása kapta. Az énekesnő nemcsak külsőleg, hanem lelkileg is teljesen átlényegült az ikonikus amerikai díva, Liza Minnelli szerepébe, amely produkció bár maximálisan elnyerte a zsűri és a nézők tetszését, Szandi számára komoly mélységeket is jelentett a szereppel való azonosulás.

A Sztárban Sztár 2025 színpadán egy pillanat alatt New York városában találhattuk magunkat

Fotó: Máté Krisztián

A Sztárban Sztárban megelevenedett New York

A Sztárban Sztár All Stars múlt vasárnap esti show-jában Szandi olyan precizitással és átéléssel formálta meg a legendás énekesnőt, hogy a Sztárban Sztár zsűrinek is leesett az álla, keresték a szavakat. Az énekesnő Liza Minnelli egyik legismertebb, a New York, New York című dalát adta elő, és a sminkesek, stylistok, valamint a koreográfusok munkájának köszönhetően valóban mintha a Broadway fényei költöztek volna a TV2 stúdiójába. A produkció után nem is volt kérdés: Szandi majdnem a maximális, 40 pontot kapta, és a közönség szavazataival megerősítve magabiztosan jutott tovább a legjobb 11 versenyző közé.

A korábbi héten még izgulhatott a bennmaradásért, hiszen két dalt is elő kellett adnia, ám ezúttal minden klappolt. A Sztárban Sztár kiesők táborához ezúttal Janicsák Veca csatlakozott. Az élő show-n természetesen a Metropol újságírója is ott volt, aki a műsor végén beszélgetett Szandival.

Tökéletesen jól látta a zsűri, amit én is éreztem: az elején még nagyon izgultam, de próbáltam tökéletesen átlényegülni az idősödő Liza Minnellivé

– mesélte a Metropolnak, miközben láthatóan még nem érkezett vissza teljes egészében a saját, valós karakterébe.

Sokat olvastam róla, és az volt a célom, hogy az életének második szakaszát jelenítsem meg – azt az oldalát, amelyben benne van az alkoholizmus, a magány, a komoly nehézségek, amiken átment és mégis az a végtelen szeretet New York iránt. Szinte azt éreztem, hogy én vagyok ő.

Szandi Liza Minnelliként találkozott 14 éves önmagával a múlt heti Sztárban Sztárban

Fotó: Máté Krisztián

Alapos felkészülés, mélyreható azonosulás

Szandi azt is elárulta, hogy még a Pamkutyáék New Yorkban készült úti videóját is megnézte inspirációként, hogy jobban ráhangolódjon a helyi életérzésre.

Az egész hetemre rányomta a bélyegét ez a karakter. Annyira átvettem Liza Minnelli hangulatát, hogy én, aki amúgy sportos életet élek, egész héten nem csináltam semmit, ami mozgással kapcsolatos. Elképzelhetetlen, hogy Liza Minnelli súlyzót emelgessen és hasazzon

– mondta mosolyogva, de mélyen átélve az amerikai énekesnő karakterét. A Szandi-dalok világától teljesen különböző életérzést tehát aprólékos és figyelmes munkával tudta felépíteni az énekesnő.