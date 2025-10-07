Sztárban Sztár: Szandi veje az énekesnő legnagyobb rajongója? Itt a bizonyíték!

Szandi amibe belekezd, azt sikerre viszi. Már tinédzserként országos népszerűségre tett szert, most pedig a Sztárban Sztár All Stars évadában brillírozik hétről hétre. Legutóbb Liza Minelli bőrébe bújt, hogy elénekelje a New York című nagyívű klasszikusát. A zsűritől a maximális negyven pontot kapta, egyik legnagyobb rajongója pedig egy másik kontinensről szurkolt neki. Ő nem más, mint lánya, Bogdán Blanka férje, azaz Szandi veje, Ricardo!

A Sztárban Sztár All Stars-ban szereplő Szandi lánya Amerikában találta meg a boldogságot (Fotó: Korponai Tamás)

Sztárban Sztár All Stars: Megvan Szandi legnagyobb rajongója?

Szandi és férje, Bogdán Csaba három gyereket nevel, a legidősebb, Blanka már rég kirepült a családi fészekből, méghozzá igen messze „repült”: San Franciscóban lett bébiszitter. Itt ismerkedett meg a brazil származású Ricardóval. A fiatalok alighanem átélték azt a bizonyos „szerelem első látásra” érzést, ugyanis a megismerkedésük után alig fél évvel, idén februárban meg is történt a lánykérés. Júliusban pedig össze is házasodtak, és Seattle-ből nemrég Los Angelesbe költöztek.

Hiába az óriási távolság és a jelentős időeltolódás, a fiatal házasok a nappalijukból nézték a – magyar idő szerint vasárnap esti – Sztárban Sztár All Stars adást. A jelek szerint Ricardót magával ragadták a magyar tehetségek előadásai, anyósa produkcióját különösen élvezte. Blanka levideózta és 24 óráig elérhető Instagram Storyban osztotta meg, amint a férfi nagy átéléssel és egy szál virággal táncol az éneklésre.

Szandi veje élvezte az énekesnő produkcióját (Fotó: Instagram/Bogdán Blanka)

Az utolsó hangok után pedig hangos üdvrivalgással és tapsviharral jutalmazták otthonukban Szandi Sztárban Sztár All Stars-beli produkcióját. A jelek szerint Szandi veje az egyik legnagyobb rajongója.

„Ricardo egy nagyon aranyos és jó lelkű fiú”

A család ugyan kevésszer találkozott eddig, a szeretet áthidalja a távolságot. Nyáron Szandi így fogalmazott a Borsnak:

„Most nemrég voltunk kint náluk, és azt kell mondjam, csodálatos volt a találkozás. Felemelő érzés volt másfél óra alvás és 18 óra utazás meglátni a lányomat, akivel már egy ideje nem találkoztam. Emellett megismertük Blanka vőlegényét, Ricardót is, aki egy nagyon aranyos és jó lelkű fiú. Sajnálom azt, hogy nagyon távol vannak tőlünk, de naponta tartjuk online velük a kapcsolatot. Ricardo például a minap tanított nekem két új portugál szót: az anyóst és apóst. Ő már jó néhány szót tud magyarul, mi pedig tanulunk tőle portugálul” – fogalmazott akkor az anyós.