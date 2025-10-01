„Minden fájdalmamat kiénekeltem” – Szandi a kiesés szélén a Sztárban Sztár színpadán

Vasárnap este a tévénézők ismét izgalmas perceket élhettek át a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának újabb fordulójában, ahol a produkciók sorra váltották egymást, a közönség pedig együtt izgult kedvenceivel. A tét hatalmas volt: eldőlt, ki folytathatja a versenyt a TOP12-ben, és kik azok, akik számára véget ér a verseny.

A Sztárban Sztár negyedik adásában Szandi Bon Joviként lépett először a színpadra (Fotó: Bánkúti Sándor)

A Sztárban Sztár színpadán drámai előadással vívta ki a továbbjutást

A Sztárban Sztár kiesők listájára ezúttal két népszerű előadó, Halastyák Fanni és Varga Viktor neve került fel. Az este egyik legfeszültebb pillanata kétségkívül Szandi nevéhez kapcsolódott, aki Jon Bon Jovi ikonikus dalával állt a színpadra. Bár a Sztárban Sztár zsűri dicsérte előadását, a közvetlen továbbjutást nem sikerült kiharcolnia, így újabb próbatételre volt szükség. A második körben három társával, köztük Varga Viktorral, Halastyák Fannival és Horváth Tomival mérkőzött meg, és ekkor már egyetlen lehetősége volt bebizonyítani, hogy helye van a legjobbak között.

Szandi Bonnie Tyler bőrébe bújva lépett újra a színpadra, és olyan átéléssel adta elő dalát, hogy mindenki számára világossá vált: a színpadon nem csupán egy előadót, hanem egy igazi művészt látnak, aki minden érzését és fájdalmát beleadja az éneklésbe. A forduló után a Metropolnak nyilatkozva ő maga is arról beszélt, milyen lelkiállapotban készült a sorsdöntő produkcióra.

Nagyon kemény nap volt, de én már a második dalom előtt úgy éreztem, hogy van bennem egy isteni nyugalom, hogy úgyis úgy lesz, ahogy lennie kell. Minden elkeseredettségemet betettem ebbe a dalba, az összes fájdalmamat kiénekeltem magamból, amikor Bonnie Tylerként bejöttem a színpadra

– mesélte a Metropolnak. A 40 pontos teljesítmény végül meghozta a vágyott eredményt, mely maximális pontszámot Szandi érte el először az este folyamán. A nézői szavazatokkal egybevetve Szandi beénekelte magát a továbbjutók közé, így folytathatja a versenyt a legjobb 12 énekes között. Bár felmerült benne a gondolat, hogy számára véget érhet a verseny, végig bízott abban, hogy lesz még dolga a színpadon.

Felmerült, hogy számomra vége a versenynek. Ugyanakkor az motoszkált a fejemben, hogy az az egy fontos, hogy azt érezzem, én mindent megtettem. Hogy akárhogy is történik, amit ide letettem, arra büszke lehessek. És büszkén vállaljam, ha bárki, bármikor megnézi

– idézte fel a benne lévő gondolatokat és érzéseket az énekesnő.