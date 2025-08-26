Hihetetlen vallomást tett Szandi félelméről – olyat árult el, amire senki sem számított

Meglepő titkot osztott meg követőivel az énekesnő.
Szandi, akit legtöbben bátorságáról és nyitottságáról ismerünk, most egy mélyen személyes titkát tárta a nyilvánosság elé. Az énekesnő egy Instagram-posztban mesélt arról, hogyan győzte le lovaktól való félelmét, és hogy miért hisz abban: nincsenek véletlenek az életben.
Két évvel ezelőtt egy Ricky nevű ló segített neki túllépni szorongásán, türelmével és bizalmával újra megtanította Szandit lovagolni, hosszú évek kihagyása után. A történet azonban itt még nem ér véget.
Mint kiderült, Szandi brazil vejét is Rickynek hívják, így maga a videóklipp, a ló és a név is különös, sorsszerű jelentőséget nyert az énekesnő számára, és talán a családja számára is.
Szandi meghatódva köszönte meg a sok támogatást, és a tőle megszokott szeretettel fejezte ki háláját követőinek:
Azt mondják, nincsenek véletlenek… Két évvel ezelőtt készült ez a kép a Nekem a fény kell című dalom klipjének forgatásán. Akkor még nem tudtam, hogy a brazil vejemnek ugyanaz lesz a neve (Ricky), mint ennek az aranyos pacinak. A klip azóta már több mint 560 ezer megtekintésnél jár! Köszönöm.
