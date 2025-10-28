Hónapokkal férje halála után elhunyt a 80-as évek népszerű színésznője

93 éves korában elhunyt Prunella Scales, az Emma, a Waczak szálló és a Szellem a házban sztárja. A színésznő évtizedek óta dolgozott a filmiparban és hatalmas rajongótábort gyűjtött maga köré. A színésznő majdnem egy évvel férje után vesztette életét.

Hatalamas veszteséget szenvedett el az angol filmipar a színésznő halálával Fotó: Shutterstock

Rajongók ezrei gyászolják a Waczak szálló színésznőjét

A színésznő férje, Timothy West 2024 novemberében hunyt el. A házaspár 61 éven át alkotott egy párt. Két fiút, egy lányt, valamint hét unokát és négy dédunokát hagytak maguk után.

Az idős asszony élete végén demenciával küzdött, de gyermekei szeretettel gondozták egészen az utolsó napjáig. A színésznő gyerekei szívszorító nyilatkozatban értesítették a rajongókat a sztár haláláról. A nyilatkozatban elárulják, édesanyjuk az utolsó napján is a Waczak szálló sorozatot nézte.

Kedves édesanyánk, Prunella Scales tegnap békésen elhunyt londoni otthonában, 93 éves korában. A demencia miatt kénytelen volt visszavonulni közel 70 éves, figyelemre méltó színészi karrierjétől. Halála előtti napon is a Waczak szállót nézte

A színésznő olyan klasszikusokban szerepelt, mint a 1952-es Büszkeség és balítélet, a 1996-os Emma és a 1997-es Ó, azok az angolok! című filmek. A színésznő több jótékonysági szervezettel is együtt dolgozott, amelyek otthonokat biztosítottak hajléktalan anyák és gyermekeik számára. Jon Petrie, a BBC komédiaigazgatója tisztelettel adózott Prunella előtt - írja a Mirror.

A BBC Comedy minden munkatársa mélyen megrendült Prunella Scales halálhíre hallatán. Ő egy nemzeti kincs volt, akinek Sybil Fawlty szerepében nyújtott ragyogó alakítása megvilágította a képernyőket, és még ma is megnevettet minket. Szeretetünket és részvétünket fejezzük ki családja és barátai számára