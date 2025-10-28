A karrierje volt az ára a családjának: ilyen Valkó Eszter új élete

A korábbi televíziós és rádiós műsorvezető, Valkó Eszter, aki sokáig a képernyők ismert arca volt, ma már egészen más ritmusban éli az életét. Távol a reflektorfénytől, de egy kiegyensúlyozottabb, csendesebb és boldogabb korszakát éli, miközben újra felfedezi a benne rejlő alkotóerőt.

Valkó Eszter soha egy percig sem bánta, hogy a családalapítás mellett köteleződött el (Fotó: Trenka Attila / Mediaworks archív)

Valkó Eszter: „Minden mást beáldoztam ennek az oltárán”

Valkó Eszter a Palikék Világa című podcast Ilyen az élet legújabb epizódjában mesélt arról, milyen mély változásokon ment keresztül az elmúlt években. Elmondása szerint mindig is vágyott arra, hogy családja legyen, és amikor ez valóra vált, minden más háttérbe szorult.

Borzalmasan szerettem volna gyereket, családot, és hála Istennek, ez meglett. Minden mást beáldoztam ennek az oltárán

– vallotta be Eszter.

Elárulta, hogy amikor megszületett kisfia, Simon, éveken át minden figyelmét rá összpontosította.

Amikor megszületett Simon, akkor csak ő volt évekig, csak rá koncentráltam, meg hogy új szociális hálót építsek ki ott, ahol voltunk. Már nem itthon éltünk, és nem akartam megőrülni azért, mert egyedül vagyok. A férjem sokat dolgozott

– mondta a korábbi műsorvezető, akinek élete azóta teljesen más irányt vett.

Valkó Eszter gyermeke, Simon ma már iskolás, sportol, és rengeteg programon vesz részt. Mivel nincs testvére, Eszter gyakran fogadja otthon a kisfiú barátait, hogy ne érezze magát magányosnak. Ez az időszak nemcsak a fiának, hanem neki is sokat adott – megtanult türelmesebbnek és rugalmasabbnak lenni.

Egy ország ismerte a nevét a különböző tévéműsorokból (Fotó: Mediaworks archív)

Rátalált önmagára

Valkó Eszter férje munkája miatt sok időt töltött távol, így az anyaság első éveiben Eszter sokszor egyedül küzdött meg a külföldi élet bizonyos kihívásaival. Hollandiában egy idő után már nem találta a helyét, de Svájcban végül sikerült megtalálnia a lelki békéjét és az egyensúlyt.

Pályája kezdetén Eszter színésznőként indult, a Gór Nagy Mária Színitanodában végzett, majd a kamera és a mikrofon mögött találta meg önmagát. Valkó Eszter műsorai között számos televíziós és rádiós produkció szerepel, ám ma már egy másfajta alkotásra vágyik – olyanra, amely a családja mellett is teret enged a kreativitásának.

Nem bántam meg semmit. Most már sokkal jobban érzem magam, kiegyensúlyozott vagyok. Kerekebbnek érzem az életemet

– mondta. Az egykori tévés hálás az elmúlt évekért, s nyitottan keresi a kiteljesedés és teljesség útját.