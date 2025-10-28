RETRO RÁDIÓ

Elhunyt a híres jazzdobos, egy generáció gyászolja a zenészt

A dobos hatalmas világsztárokkal dolgozott együtt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.28. 06:47
Elhunyt, Jack DeJohnette világhírű rock és jazzdobos zenész. A zeneművész október 26-án szívelégtelenség miatt vesztette életét. A zenész halálhírét családja jelentette be.

Jack DeJohnette halála hatalmas veszteség a zenevilág számára  Fotó: Forrás: Pixabay

Jack DeJohnette-t egy generáció gyászolja

A férfi 81 éves korában vesztette életét. A zenész olyan világsztárokkal játszott együtt, mint  Miles Davis, Sonny Rollins, Herbie Hancock, Chick Corea, Keith Jarrett és Charles Lloyd.

A zenész rengeteg műfajban kipróbálta magát, karrierjét doo wop és rock and roll stílusban játszó zongoristaként kezdte. Később dobra váltott, de ekkor is ugrált a műfajok között. A free jazz, fúziós műfajok és a blues világában is megállta a helyét. A férfi halálhírét bejelentő poszt alatt sok zenésztársa fejezte ki együttérzését. A dobos zenészek generációit inspirálta.

A sokoldalú zenész csaknem ötven önálló album adott ki, tehetségét két Grammy-díjjal jutalmazták. 2016-ban a Rolling Stone a 40. helyre sorolta minden idők 100 legjobb dobosa listáján - írja a People.

 

